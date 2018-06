S’avança l’inici de la pretemporada

El cos tècnic del FC Barcelona ha decidit avançar l’inici de la pretemporada 2018/19 i, l’equip blaugrana tornarà a la feina el proper dimecres, 11 de juliol. Aquell dia, els jugadors que no han participat en el mundial, a Rússia, estan citats a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per passar les proves físiques i mèdiques. La resta de futbolistes internacionals s’incorporaran progressivament. Amb els disponibles, doncs, dijous 12 de juliol es començarà el treball de camp, en una doble sessió de matí i tarda amb horaris encara per confirmar. Gira nord-americana, fins al 4 d’agost, amb tres partits amistosos i una estada a la seu de Nike. El cos tècnic del primer equip, amb Ernesto Valverde al capdavant, ha decidit avançar l’inici de la pretemporada 2018/19 i, finament, l’equip tornarà a la feina el proper dimecres 11 de juliol. Aquell dia, els jugadors que no han participat en la Copa Mundial de la FIFA, a Rússia, estan citats a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per passar les habituals proves físiques i mèdiques. La resta de jugadors internacionals s’aniran incorporant a l’equip progressivament. Amb els disponibles, doncs, dijous 12 de juliol es començarà el treball de camp, en una doble sessió de matí i tarda amb horaris encara per confirmar.

L’equip viatjarà el 24 de juliol a Beaverton (Oregón) per fer una estada de tres dies a la seu central de Nike. Aquest serà l’inici d’una gira nord-americana que finalitzarà el 4 d’agost. Durant aquests dotze dies als Estats Units el FC Barcelona disputarà tres compromisos amistosos: contra el Tottenham Hotspur, el 28 de juliol al Rose Bowl de Los Angeles; contra l’AS Roma, el dia 31 a l’AT&T Stadium de Dallas; i davant l’AC Milan el dia 4 d’agost al Levi’s Stadium de Santa Clara. Aquests partits s’emmarquen en la International Champions Cup, competició que el conjunt blaugrana disputa per quarta temporada consecutiva. per finalitzar la gira.