El Barça comença a omplir la caixa

El FC Barcelona va anunciar ahir un acord amb el Watford per traspassar Gerard Deulofeu per 13 milions d’euros fixos més quatre en variables. A més, el club blaugrana es reserva un percentatge sobre un possible futur traspàs del jugador de Riudarenes. El club català comença a fer caixa amb els jugadors que tenia cedits i finalitza també una relació entre el futbolista i el club de molts anys i amb molts capítols.

Deulofeu va arribar al planter del Barça l’any 2003, quan només tenia 9 anys, després de destacar en les files del Penya Esportiva Bons Aires. El seu joc va començar a meravellar i va ser considerat una de les grans perles del planter. No passava desapercebut per ningú i ben aviat va signar contracte amb Nike i un dels grans representants del futbol espanyol, Ginés Carvajal, el va fitxar per la seva cartera. Amb 17 anys, es va incorporar al filial blaugrana i aquell mateix any va debutar a Primera divisió en un partit contra el Mallorca de la mà de Pep Guardiola. Després d’un segon any en el filial i alguna aparició en el primer equip amb Tito Vilanova com a entrenador, es va decidir que el millor era buscar una cessió i Deulofeu va marxar cap a l’Everton que entrenava el català, Robert Martínez. Va fer 4 gols en 29 partits i va ser cedit per segona temporada consecutiva, aquesta vegada al Sevilla. Va començar bé, però va anar apagant-se i Unai Emery va deixar de comptar amb ell. Luis Enrique, entrenador del Barça, també li havia posat la creu, i es va decidir un traspàs cap a l’Everton per uns 6 milions d’euros. La seva primera temporada a l’equip de Liverpool va tornar a ser molt bona, amb 4 gols i 11 assistències en 33 partits. Ja no va ser tan bona la següent i el club anglès el va cedir en el mercat hivern al Milan, on el de Riudarenes es va retrobar amb el futbol, tornant inclús a la selecció espanyola absoluta, amb la que havia debutat en un amistós contra Bolívia un 30 de maig de 2014.

Sense Luis Enrique a la banqueta i havent tingut Deulofeu un bon rendiment a Itàlia, el Barça va optar per fer ús de l’opció de recompra que s’havia guardat quan el va traspassar a l’Everton i el va fitxar per 12 milions d’euros. Deulofeu tenia l’oportunitat de triomfar allà on s’havia format. La marxa de Neymar i la lesió de Dembélé li va donar moltes oportunitats en el primer tram de la temporada. Ernesto Valverde va confiar en ell per acabar perdent la confiança després d’algunes actuacions molt fluixes. Va ser cedit en el mercat d’hivern al Watford, equip que l’ha acabat comprant.