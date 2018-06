Planes es va incorporar ahir a la feina en espera d’Abidal

Ramon Planes es va incorporar ahir a la seva nova feina com a adjunt a la secretaria tècnica del FC Barcelona. L’executiu lleidatà ho ha fet abans que el seu immediat superior, Éric Abidal, que no serà presentat oficialment fins dilluns vinent, el dia escollit perquè expliqui davant els mitjans les línies mestres del seu projecte per al primer equip blaugrana. Quan s’incorpori, haurà de posar-se a treballar de valent juntament amb la seva mà dreta per acabar de perfilar la plantilla del Barça de la temporada vinent, que començarà la pretemporada el dimecres dia 11 de juliol, cinc dies abans del previst inicialment i amb el mundial de Rússia encara en disputa.

Ramon Planes ahir va poder veure les excel·lents instal·lacions del club, conèixer diferent personal de l’entitat i, el més important, descobrir quin és l’estat de la qüestió de les diferents operacions que té en marxa la direcció esportiva blaugrana en aquests moments. Pel que fa a les incorporacions, el marge de maniobra és bastant més limitat perquè tot el club es manté a l’expectativa del que decideixi Griezmann. Al Barça són molt optimistes que el davanter francès acabarà arribant i més encara després que no volgués desvelar el seu destí a la seva roda de premsa de dimarts. L’altra gran operació, que és el fitxatge de Lenglet, també està molt avançada perquè ja es té un acord amb el defensa del Sevilla i només restaria abonar els 35 milions d’euros de la seva clàusula de rescissió. I pel que fa a Arthur, el club té un acord perquè arribi en el mercat d’hivern però si volgués avançar-lo si que hauria de negociar amb el Gremio. Només en el cas que Griezmann no acabés venint, a Abidal i a Planes sí que se’ls complicaria l’apartat de les altes.

És en les baixes on la nova secretaria tècnica tindrà més feina en aquestes setmanes vinents. De moment, l’única operació que s’ha concretat és el traspàs de Gerard Deulofeu al Watford per 13 milions d’euros més 4 en variables. Una venda que és responsabilitat de l’antic equip gestor. Valverde vol una plantilla més curta que la temporada passada i per tant s’ha d’alleugerir bastant. Són força els jugadors que estan a la llista de transferibles. La feina d’Abidal i Ramon Planes serà trobar-los la millor de les sortides. I el club, en aquest sentit, té la intenció de fer força caixa amb les baixes d’aquest estiu.

Ahir des de Turquia s’informava que el Fenerbahçe també estava interessat en Paco Alcácer i que s’hauria situat per davant del Southampton, que també el desitja, per la bona relació entre el president del club turc, Ali Koç, que també ho és de l’empresa Beko, un dels patrocinadors del Barça, i el seu homòleg al club català, Josep Maria Bartomeu. Els anglesos estaven disposats a pagar 20 milions d’euros pel davanter. També han arribat a les oficines ofertes per André Gomes, cal veure què passa amb Rafinha i si finalment Cillessen demana que el deixin marxar.