Antoine Griezmann es queda a l’Atlético i posa punt i final al serial de l’estiu, deixant al Barça amb la mel als llavis. Així ho ha desvetllat en un documental titulat La Decisió, que s’ha emès aquesta nit al canal Cero de Movistar. “Confio en què no m’he equivocat i en què estarem lluitant pels títols a partir del 15 d’agost”, diu el francès. En el documental queda molt clar els dubtes que Griezmann ha tingut sobre la decisió que ha acabat prenent, posant per davant l’aspecte esportiu. El davanter francès assegura que ell vol aconseguir la Champions League, i que si ho fes amb la samarreta de l’Atlético el daria “entrar en la història del club”. El Barça, segons una conversa del jugador amb la seva germana i representant, intenta seduir-lo per aquest aspecte, assegurant que si es quedava al club madrileny cobraria més diners però tindria menys opcions de competir a Europa.

“Estan fent tot el possible per l’equip, i em vull quedar. Això crec que és el què em fa decidir”, explica Griezmann a un amic a través d’un missatge de veu.

Griezmann es sincera i confessa, a més, que els xiulets de l’afició colchonera en la celebració de l’Europa League li van fer mal. “Ho vaig donar tot per guanyar l’Europa League”, diu el francès, que admet que “he passat moments complicats, i la meva gent em feia que no em volia veure així, però sóc fort mentalment”. Griezmann afegeix que, malgrat que els dirigens de l’Atlético estan convençuts de que fa temps que té un acord tancat amb el Barça, no és així.