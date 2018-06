Griezmann diu no al Barça

Antoine Griezmann continuarà a l’Atlético de Madrid la pròxima temporada. El serial que s’ha allargat els últims mesos en relació amb el futur del davanter francès es va tancar ahir una vegada el mateix jugador va revelar públicament la seva decisió favorable a continuar com a jugador colchonero. Ho va fer d’una manera que es pot qualificar com a mínim d’inusual: un reportatge televisiu anomenat La decisió emès a un quart de deu de la nit per #0 i Movistar+. “He decidit quedar-me”, va ser una de les frases finals del davanter, que al llarg del vídeo repassa el procés de gestació d’una decisió que estripa les expectatives del Barça a l’hora de convèncer-lo perquè fes el salt al Camp Nou i s’erigís en el fitxatge estel·lar per a la pròxima temporada. Sens dubte, un pas en fals per a l’entitat blaugrana amb les conseqüències que això pot comportar en la planificació de la plantilla durant aquest estiu.

El reportatge és explícit a l’hora d’exposar els moviments del club blaugrana per fitxar Griezmann. En aquest sentit, destaca una trucada de la germana el 24 de abril després de reunir-se amb les dues parts: “El Barça em va dir que és normal que l’Atlético t’ofereixi més perquè ets el seu jugador principal. Que pots quedar-te on et paguin més o pots anar al Barça, on tindràs més facilitat de guanyar en l’àmbit esportiu. Ara has de decidir què vols. En qualsevol cas, ells van fer les passes perquè l’Atlético ho sàpigués”, explica la germana al jugador.

És el 3 de juny, un dia abans d’incorporar-se a la concentració de França per disputar el mundial que expressa la decisió de continuar a l’Atlético. En una missatge de veu a un amic explica les raons: “He rebut un missatge sobre el projecte i els reforços i és increïble. Estan fent tot el possible perquè l’equip continuï creixent i i puguem guanyar la Champions a casa. Estan fent un munt d’esforços per portar gent top. Disculpa el sermó, però necessitava explicar-ho.” En aquest context, Diego Simeone també apareix com un actiu a l’hora de convèncer-lo perquè no marxés presentant-se a casa del davanter per tractar la qüestió, segons s’exposa en un reportatge que pretén donar un toc intimista, amb moltes seqüències al domicili de Griezmann i envoltat de la seva família.

L’anunci que Griezmann faria públics els seus plans mitjançant un vídeo es va conèixer al matí, quan se’n va difondre un avançament. “Estareu farts dels comentaris que diuen si me’n vaig, si em quedo, quan em donen... Però la veritat és la que diré ara”, deia en aquest avançament.

Per afegir-hi més ingredients, el reportatge, d’una mitja hora de durada, portava el segell de Kosmos Studios, una productora vinculada a Gerard Piqué a través de la plataforma Power to the Player. “Una altra manera de veure la vida del futbolista i els dubtes en prendre la decisió més important de la seva carrera. Gràcies a l’equip de Kosmos Studios i en especial a Griezmann per aquestes últimes setmanes. Vas decidir quedar-te a l’Atlético i espero que et vagi genial aquesta temporada”, va publicar a Twitter el central blaugrana després de l’emissió del reportatge. Abans, ja havia reaccionat a l’anunci de l’emissió compatint la piulada de Movistar+ a Twitter que l’anunciava. A més, ho va acompanyar amb una emoticona de crispetes seguida del comentari: “Per veure-ho aquesta nit.” També va publicar un missatge Samuel Umtiti, que aquest dies coincideix amb Griezmann en la concentració de la selecció francesa per al mundial de Rússia. “Em falten les crispetes”, va escriure també a Twitter com a resposta a la piulada de Piqué.

Aquestes piulades, a més de la vinculació de Piqué amb la productora del reportatge, van ser un element més a l’hora de donar peu a tot tipus d’interpretacions respecte al que diria Griezmann. Una rumorologia que el davanter ha afavorit a mesura que anava ajornant l’anunci sobre el seu futur i s’aproximava el seu debut al mundial (demà al migdia contra Austràlia). Aquesta era la data limit que ell mateix s’havia posat i per això la compareixença de premsa que va fer dimarts organitzada per la Federació Francesa de Futbol ja va aixecar la màxima expectació. Llavors, però, va deixar clar abans que comencés el torn de preguntes que no es pronunciaria sobre res que no fos el mundial. “Ho sento. Ja sé que hi ha molta expectació, però no és el dia per parlar del meu futur», va dir. Sí que va reconèixer que la decisió la tenia presa. I era la de continuar a l’Atlético quan en els darrers mesos semblava que el seu futur estava tenyit de blaugrana.