“Reclamo una vegada més la llibertat de Sandro”

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va visitar durant el dia d’ahir el seu amic i expresident del club, Sandro Rosell, reclòs al centre penitenciari de Soto del Real des de ja fa més d’un any per un presumpte delicte de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Aquesta és la primera visita oficial de Bartomeu a Rosell d’ençà que aquest està tancat en presó preventiva, o almenys és la primera que ha transcendit públicament als mitjans de comunicació. A la sortida de la presó, després d’una trobada emocionalment delicada, Josep Maria Bartomeu va assegurar en declaracions a L’Esportiu haver vist un Sandro fort anímicament, tot i la difícil situació que està travessant: “He quedat molt impressionat de veure Sandro privat de llibertat, però alhora surto tranquil de Soto del Real perquè m’he trobat un home fort i serè, malgrat les circumstàncies que li està tocant viure.”

Com ja havia manifestat anteriorment en alguna altra compareixença pública, Bartomeu creu totalment desmesurat el tracte que està rebent el seu amic i en demana la llibertat de manera immediata: “Considero absolutament injust que, sense cap mena de base sòlida, Sandro continuï en presó preventiva des de ja fa més d’un any, sense haver estat encara jutjat. És una barbaritat que s’ha d’acabar immediatament.” “Ho dic després d’haver-ho consultat les darreres setmanes amb catedràtics i advocats experts en la matèria. No hi ha cap evidència de delicte, ni cap acció que es pugui considerar punible”, assegurava ahir el màxim mandatari del club.

Rosell, recordem-ho, va entrar a la presó de Soto del Real el 25 de maig de fa un any. I el 28 de maig d’aquest any, no fa encara ni tres setmanes, el mateix Sandro tornava a comparèixer davant la magistrada de l’Audiencia Nacional, Carmen Lamela, per reiterar la seva innocència. Rosell va tornar a declarar-se innocent i va jurar que en cap cas abandonaria el país. En unes declaracions filtrades fa pocs dies per Eldiario.es, Rosell hauria dit a Lamela que “com a persona i com a catòlic mai em donaria a la fuga”. Lamela, però, continua mantenint-se ferma en la seva posició i considera elevat el risc de fuga a un país estranger.

El 18 d’abril d’aquest any, en el marc de tota la polèmica originada en la prèvia de la final de la copa del Rei contra el Sevilla al Wanda arran del tema de les estelades i les samarretes grogues en defensa de la llibertat, i també com a resposta a unes declaracions de l’exministre d’Interior, Juan Ignacio Zoido, i del president de l’LFP, Javier Tebas, Josep Maria Bartomeu ja va comparèixer davant la premsa per llançar un missatge dur contra tots aquells que atempten contra un dret fonamental com és el de la llibertat. En aquell discurs, Bartomeu va demanar seny, diàleg i respecte. I va demanar amb fermesa la llibertat de tots els presos polítics catalans. Va aprofitar aquell acte per tenir paraules també aleshores per a Sandro Rosell. I en la mateixa línia es va manifestar ahir: “Reclamo la seva llibertat i espero que hi ajudin els canvis que s’estan produint darrerament. Cal justícia i sentit comú per resoldre la situació que viu Sandro des de fa més d’un any, allunyat de la família i els amics.”