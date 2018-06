Abidal, a escena amb nombrosos fronts oberts

Éric Abidal serà presentat aquest migdia com nou secretari tècnic del primer equip blaugrana, en una roda de premsa que desperta expectació. I és que serà la primera vegada que veus autoritzades del club blaugrana podran donar la seva visió respecte als últims esdeveniments que han repercutit en la planificació esportiva de cara a la propera temporada, com ara el frustrat fitxatge d’Antoine Griezmann. Una negativa que també ha posat el focus sobre Gerard Piqué, vinculat a la productora que va realitzar el controvertit documental on el davanter francès explicitava les negociacions del Barça per convèncer-lo i que finalment van ser fallides. Més enllà d’aquest assumpte, altres preguntes que s’espera poder traslladar en la presentació aniran relacionades amb possibles arribades, com ara la del central sevillista Clément Lenglet, o bé si hi ha plans per avançar a aquest estiu l’arribada d’Arthur, tot i que l’opció de compra que es va tancar amb el Grêmio plantejava que el migcampista brasiler no arribés fins al gener del 2019, una vegada finalitzés el campionat brasiler. Sense oblidar l’apartat de sortides, amb diversos noms implicats.

Abidal no estarà pas sol a l’hora de respondre a les preguntes dels periodistes a la sala de premsa de la ciutat esportiva Joan Gamper, l’escenari escollit per a la seva presentació. L’acompanyaran el vicepresident esportiu del club, Jordi Mestre, i el mànager esportiu de futbol. Precisament Abidal ja va reunir-se ahir amb Segura en el que va ser el seu primer dia de feina en el càrrec de secretari tècnic blaugrana. En la trobada també hi havia Ramon Planes, que farà d’adjunt a la secretaria tècnica. En aquest sentit, s’espera que la funció de Planes se centri més en els aspectes tècnics relacionats amb les negociacions amb els futbolistes donada la seva llarga experiència, mentre que el paper d’Abidal s’enfoca a aprofitar el seu carisma per fer d’enllaç amb el vestidor. La compareixença d’avui també servirà per acabar de definir aquesta dualitat de funcions.

Abidal, que ha signat com a secretari tècnic per als pròxims tres anys –coincidint amb el final del mandat del president del Barça, Josep Maria Bartomeu–, havia estat nomenat ambaixador del club ara fa un any, i ha representat el club en diversos actes institucionals. També hi ha una gran connexió entre la seva fundació i la del Barça. Ara tornarà a treballar des de dins del club, cinc anys després de tancar la seva etapa com a jugador. Durant aquest període es va erigir en un exemple de superació quan se li va diagnosticar un tumor al fetge, el març del 2011. La fortalesa exhibida a l’hora de lluitar contra la malaltia, així com les ganes de tornar a jugar al més alt nivell el va conduir a reaparèixer pocs mesos després coincidint amb les semifinals de la Champions contra el Madrid. Aquell curs el Barça va guanyar el màxim trofeu continental i Abidal va tenir el privilegi de ser el primer a rebre la copa.