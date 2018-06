El Barça “parlarà internament” amb Piqué i Umtiti sobre el cas Griezmann

Jordi Mestre no ha volgut valorar el serial Antoine Griezmann més enllà del comunicat que ha llegit en l’inici de presentació d’Éric Abidal com a nou secretari tècnic del FC Barcelona. El vicepresident esportiu blaugrana ha afirmat que “volem jugadors compromesos i decidits a triomfar aquí, per damunt de qualsevol altra circumstància”, alhora que ha afitmat que “ del nostre interès pel jugador vam informar l’Atlètic de Madrid, de forma oficial”, a més de dir que el club respecta la decisió del francès.

Mestre també ha afirmat que Josep Maria Bartomeu “va parlar amb Gerard Piqué per traslladar-li que la seva intervenció havia generat sorpresa i malestar al Club i entre molts barcelonistes”, i ha confirmat que “en parlarem internament amb Piqué i Samuel Umtiti quan es reincorporin després del mundial”, i ha afegit que no se’n farà “cap valoració pública”. El vicepresident ha afegit que “ens sap greu lamentem que socis i aficionats hagin pogut sentir-se desil·lusionats per les formes i l’escenificació de la resolució final.”

Mestre ha rebutjat respondre totes les preguntes dels periodistes que han estat avui a la sala de premsa de la ciutat esportiva Joan Gamper sobre la qüestió.

Per la seva banda, Pep Segura, mànager de l’àrea de futbol, considera que “no és el mateix cas” el de Neymar l’estiu passat amb el de Griezmann aquest any, en què els futbolistes de la plantilla han estat els primers en conèixer la decisió del jugador, per davant dels responsables del club.