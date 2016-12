Exhibició de Marc Gasol a Detroit

De Detroit, els Grizzlies n'han sortit amb bones notícies. I no tan sols perquè ha trencat la ratxa de tres derrotes consecutives, sinó perquè ha recuperat un altre efectiu –Parsons ha tornat després de la lesió– i Marc Gasol continua a un nivell d'excel·lència, que el situen com a candidat clar per l'All-Star.

Fent cistelles de tots els colors i arribant a desesperar Drummond, el pivot català ha igualat el seu sostre anotador en l'NBA, firmant 38 punts (14/17 tirs de camp i 8/11 lliures), a més d'aportar 5 rebots i 4 assistències. Amb el 2/3 a la pista dels Pistons, Marc acredita un 43,4% en triples, tirant-ne quasi quatre per partit. Els Grizzlies són cinquens a l'oest, amb 19-12 de balanç.

Qui confirma la seva recuperació són els TWolves. A Atlanta, han obtingut la tercera victòries en els últims quatre partits i ara se situen amb 9-19. Amb una rotació de només vuit elements, el cinc titular ha anotat en dobles dígits essent Wiggins el millor amb 19 punts. Ricky Rubio ha acabat amb 10 punts (3/5 tirs de camp i 2/2 lliures), 8 assistències i també 6 pilotes perdudes. Amb tot, el base del Masnou cada dia va adquirint més consistència en el seu joc.