Schreiner, el gran heroi

El MoraBanc continua mantenint el pavelló del Govern d'Andorra com un autèntic fortí. Set partits, set victòries. L'última víctima va ser l'Unicaja, que va veure com els de Joan Peñarroya li remuntaven 15 punts de desavantatge després d'un primer temps de clar domini andalús. Però després de posar-se dins el matx, aparició en el darrer quart de Schreiner. El base austríac va anotar tres triples consecutius, va robar dues pilotes quan el partit estava més igualat i es va convertir en el gran heroi.

I això que el guió del partit semblava que incloïa el trencament de la imbatibilitat dels andorrans, ja que després d'una primera fase igualada l'Unicaja va fer un parcial de 0-10 i va obrir forat en el marcador (13-23). A partir de llavors els de Joan Plaza van dominar amb molta autoritat fins a agafar un màxim avantatge de 15 punts (24-39) després d'una cistella de Brooks. La renda es va mantenir fins al descans, però la sortida dels de Joan Peñarroya, amb Shermadini i Walker com a referents, va fer que s'anés retallant de mica en mica fins a situar-se en un sol punt (49-50). Quedava una eternitat: 14:43 minuts i amb un equip anant amunt i l'altre, avall. La igualtat es va mantenir fins al 60-60, moment en què Schreiner va fer 3/3 triples i un altre de David Navarro va donar avantatge al MoraBanc (72-68). Amb 76-70, però, va aparèixer Nedovic per posar emoció amb dos triples seguits i es va afegir a la festa Alberto Díaz amb un 3+1 que va capgirar el matx (79-80). Però Schreiner va robar dues pilotes decisives i el MoraBanc va endossar 34 punts en el darrer quart a un Unicaja que va jugar a ratxes, mentre que els andorrans van tornar a exhibir un gran joc col·lectiu amb protagonisme per a molts jugadors.