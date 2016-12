Schreiner manté invicte el MoraBanc a Andorra

El MoraBanc Andorra continua mantenint el seu pavelló en inexpugnable. Aquest vespre ha sumat la seva setena victòria en els set partits disputats fins ara. Els de Joan Peñarroya han hagut de remuntar 15 punts de desavantatge de la primera (24-39) després d'una primera meitat on els andalusos han dominat amb autoritat el partit. Però al segon temps els andorrans han anat retallant la diferència fins a situar-se a només un punt (49-50) amb 14:43 per jugar-se. A partir d'aquí igualtat fins el 60-60 quan Schreiner ha anotat tres triples seguits i un altre de David Navarro ha posat el MoraBanc per davant (72-68). Llavors ha aparegut Nedovic per empatar el matx (76-76) amb dos triples i un 3+1 de Díaz ha capgirat el marcador (79-80). Però de nou ha aparegut Schreiner per robar dues pilotes determinants i donar una victòria al MoraBanc que l'acosta encara més a la copa.