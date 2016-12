“Ja no som l'equip sorpresa”

Tinc el 53% en triples perquè jugo al costat de grans jugadors i em deixen espais Vaig anar al Darussafaka perquè confiaven en mi i podia aprendre de David Blatt El meu rol no té res a veure amb el que tenia a Bilbao, m'he d'exigir més per ser important

Dairis Bertans (9/9/1989, Valmiera) és un dels letons amb més transcendència en el seu país juntament amb el seu germà Davis, ara en els Spurs. Després de tres temporades en el Bilbao va fer finalment el salt a l'Eurolliga. En el Darussafaka, de moment, forma part de la segona unitat però, amb 27 anys, continua creixent. Va arribar ahir a Barcelona i sorprèn pel seu castellà perfecte.

Veig que trobava a faltar poder parlar una miqueta en castellà?

Sí, però el que trobo a faltar, sobretot, és poder escapar-me a la platja de Sopelana, a Bilbao, i poder prendre una mica el sol. Amb el calendari que tenim amb la nova Eurolliga estem tot el dia entrenant-nos o viatjant; és diferent als últims anys.

El tema del fred no l'afecta gaire.

Recordo que a Bilbao quan hi havia algun dia que la temperatura era més baixa de l'habitual tothom parlava de fred. Jo anava amb màniga curta perquè el fred de veritat és el que fa a Letònia o als països bàltics. Això d'aquí és una broma.

Com es viu a Turquia?

Estic molt a gust a Istanbul, em vaig casar fa poc i visc amb la meva companya, que ja tenia a Bilbao. És una ciutat fantàstica, encara que és molt gran i no estic acostumat a tant de caos de circulació. Però estic centrat en el bàsquet i pràcticament vaig de casa al pavelló i del pavelló a casa. Molta gent em pregunta per tot el que ha passat a Turquia amb els atemptats, però la veritat és que no tinc por, estem tranquils.

A Istanbul també s'han emportat el seu gos, en Chipi...

Evidentment, som inseparables. Li vaig posar el nom en honor al responsable del material del Bilbao, Rafa Muñoz, en Chipi, amb qui tinc una gran relació.

De Bilbao, quin record en guarda?

Hi vaig estar tres temporades espectaculars. Era la primera vegada que sortia del meu país i vaig trobar un club, una ciutat i un grup humà que m'ho va posar tot molt fàcil. Vaig créixer molt com a persona i com a jugador i vam fer molta pinya tots plegats.

Ara, ja amb el pas del temps, expliqui'ns què va passar amb el Lokomotiv Kuban, que acceptava pagar la seva clàusula de rescissió.

El cert és que exactament no sé que va passar. Era un moment en què hi havia problemes econòmics en el Bilbao i cada cop que hi havia una notícia de diners sortia sempre el meu nom sobre el traspàs. Sé que hi va haver interès del Lokomotiv Kuban, però, tot i que els clubs van parlar, a mi ningú no em va dir res més.

I a l'estiu va acceptar anar al Darussafaka.

Perquè era una oportunitat boníssima. Confiaven en mi, hi havia un entrenador com David Blatt, de qui podia aprendre, podia jugar aquesta Eurolliga increïble i amb una plantilla amb molt nivell. No m'ho vaig ni pensar.

El seu rol, però, no té res a veure amb el que tenia a Bilbao i ha passat de jugar 25 minuts de mitjana a fer-ho 15 a l'Eurolliga.

És cert. Quan vaig anar-me'n ja era conscient que havia de treballar molt i havia de créixer si volia ser important. És cert que jugo 15 minuts, però a la lliga turca n'estic jugant 22, que no és gaire menys del que jugava a Bilbao. La lliga turca és duríssima, igual o més que l'ACB. El meu rol és diferent perquè aquí hi ha molts jugadors importants.

El seu equip és una de les sorpreses?

No ho penso, això. Crec que treballem molt bé i que els resultats són conseqüència del joc que fem, de l'equip que tenim i del fet que ja és un equip consolidat en aquesta competició.

El que si que està sent és una garantia des del triple, en què té el 53,6% d'encert (15/28), entre els cinc millors de l'Eurolliga?

Sí, però igual que et deia abans pel que fa als minuts, en aquest aspecte a la lliga turca tinc un percentatge molt inferior i que he de millorar -32,4%-. Quan jugues en un equip d'aquest nivell, les defenses estan més pendents dels grans jugadors i em queden més espais per poder llançar lliurement. I com més deslliurat, més encert.

Vas fer les lligues d'estiu de l'NBA d'Orlando, de Utah i de Las Vegas amb els Celtics i els Spurs. Té encara el somni americà?

Ara estic centrat a fer bé les coses al Darussafaka. Després de tres anys a Bilbao en una lliga tant competitiva com l'ACB penso que el següent pas que volia fer era el de l'Eurolliga. M'hauria agradat jugar-la en algun equip a Espanya, però no em va sortir l'opció i l'oferta del Darussafaka era molt bona. Vull créixer a l'Eurolliga, continuar treballant dur per guanyar-me la confiança de Blatt i demostrar que puc jugar més minuts. M'he d'autoexigir més. L'NBA és un somni que ara mateix no tinc al cap. M'agrada viure el present i el present és el Darussafaka i Europa.

Segueix l'NBA o segueix el seu germà Davis en els Spurs?

Sempre ens ha agradat molt l'NBA, no és cap secret que n'hem parlat tota la vida i estic molt content que hagi tingut l'oportunitat de poder provar-ho. És tot just el seu primer any i està en un equip molt sòlid i consolidat. Veurem quin recorregut té en els Spurs, però sobretot el que estic content és que hagi pogut fer realitat el seu objectiu de jugar-hi. Després de les greus lesions que va tenir al genoll moltes vegades hi ha dubtes i ha treballat molt dur per poder aconseguir-ho.

Parlen molt?

Menys del quevoldríem, però estem en permanent contacte. Som dues persones molt familiars, sempre hem estat en contacte i la sort que vam tenir és que jo jugava a Bilbao i ell a Vitòria i ens coneixem de memòria els 70 quilòmetres que hi ha entre una ciutat i l'altre. No ens perdíem cap partit l'un de l'altre. A més, els meus pares, que també han estat entrenadors i professors d'educació física, van acompanyar-me quan era jove i vaig decidir anar-me'n del meu poble a jugar a Riga.