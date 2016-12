Tot té un principi i un final

Quan el 14 de febrer del 2008 Xavi Pascual va substituir Dusko Ivanovic –en aquell moment, de manera provisional– com a entrenador del Barça, ni ell ni ningú es podia imaginar que acabaria sent una aposta personal del director esportiu, Joan Creus, que acabaria la temporada i que se n'hi estaria vuit més. I encara menys, que seria el protagonista de l'etapa més llorejada de la història del bàsquet blaugrana, amb permís de la curta estada de Svetislav Pesic i la primera Eurolliga.

Pascual va deixar de ser entrenador del Barça al final de la segona temporada sense cap títol dels rellevants. En el fons, un entrenador considerat de la casa, blaugrana de cor i de professió, sucumbia al millor Madrid de les tres últimes dècades, un equip que ho havia de guanyar tot a Europa i que presenta un balanç d'una Eurolliga, ni més ni menys que Pascual que, amb la temporada ja començada, va trobar una motivació nova fent-se càrrec d'un altre gran, el Panathinaikòs. Rere la destitució –perquè tenia un any més de contracte– del tècnic de Gavà també hi ha la pèrdua de confiança, la divisió d'opinions en la grada i en l'entorn mediàtic i la valoració que el tècnic ja no tenia arguments per revertir la situació.

Justament això, girar el mitjó, és el que es proposen Rodrigo de la Fuente i Georgios Bartzokas. I justament és el que no s'ha apreciat en el tram final de l'any. No és equànime valorar un període tan curt, però –benvingut al Barça– en aquest club que no té treva, posar notes a la curta és el pa de cada dia.