La pitjor versió andorrana

El MoraBanc tenia un complicat examen a domicili, el punt feble aquesta temporada, en la visita al pavelló Santiago Martín de l'Iberostar Tenerife, que ha certificat el millor començament de la història a l'elit, i no se'n va sortir. D'aquesta manera continua amb la dinàmica bipolar d'enguany: intractable al Principat (7/7) i amb infinitat de problemes en els desplaçaments (1/8). Malgrat la desfeta, els del Principat mantenen les opcions de classificar-se per a la copa i el contratemps d'ahir es va veure minimitzat per la sorprenent derrota del Bilbao Basket a casa contra el Betis (82-85). De tota manera, hauran de certificar el bitllet en els dos complicadíssims duels que els falta per acabar la primera volta: la sortida a la pista del Madrid i la visita a Andorra del Betis.

N'hi va haver prou amb els primers minuts de partit per constatar que els de Peñarroya no s'assemblaven en res a l'equip que tres dies abans s'havia exhibit contra l'Unicaja (92-87). Els illencs van ofegar en atac el MoraBanc i de bon començament no els van donar cap opció. El parcial de 28 a 19 ho resumeix perfectament. A partir d'aquí, els locals en van tenir prou amb viure la nit més inspirada de la història des de la línia de 6,75 –van acabar el partit amb disset triples anotats (52% d'encert)– per mantenir els andorrans a ratlla.White i Doornekamp en van anotar onze entre els dos. El MoraBanc només va reaccionar en el tercer quart, però els locals no es van deixar intimidar i, ràpidament, van activar la maquinària ofensiva per assegurar el triomf.