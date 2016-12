Indicis de consistència

Fa de mal argumentar que vint dies enrere el Barça hagués superat el plantejament del Darussafaka. L'equip maldava aleshores per aguantar-se dret durant quaranta minuts i les inclemències del joc, per minses que fossin, el comprometien enormement. També ho van fer contra els turcs, però avui els blaugrana es mostren més compensats. Tomic il·lumina els atacs, el perímetre ho entén i Bartzokas té jugadors amb prou to físic per modificar paràmetres defensius segons les conveniències imposades per l'oponent. Fins a on es podrà arribar des d'aquí ho dirà la competició, però el cert és que superada una enrevessada primera volta l'equip no ha perdut el tren.

A foc lent

Al Barça li va costar sincronitzar-se i determinar el seu ritme ofensiu. N'eren causa els canvis d'home en defensa que feien els jugadors turcs –tots llevat d'Erden, que es mantenia amb Tomic. La rereguarda del Darussafaka dictava la primera velocitat de pas, massa lenta per les intencions blaugrana. Per postres, els turcs enfocaven bé des de la llarga distància (6-13). En l'opacitat col·lectiva, fou la lectura del joc per parelles de Navarro i Tomic el que va arranjar l'equip (11-15). En el progrés, solidificada la defensa a mitja pista en els blocs indirectes, el problema es va focalitzar en el rebot. Si bé el Darussafaka localitzava tirs ja no els alliberava completament, però mossegar els refusos de l'anella l'equilibrava. El partit era de tarannà lent, a voltes letàrgic, i qui millor corria eren els de Blatt –poc però amb precisió. Les rotacions no van canviar la situació en el segon quart. No pas inicialment, quan amb Tomic reposant el joc havia d'involucrar més jugadors per bastir una ofensiva mínimament mordaç. A l'equip li costava i no aconseguia idear bones situacions de tir (24-28), però no s'accelerava sense motiu. D'aquí que Renfroe i Vezenkov l'avancessin en el marcador (35-34), si bé una defensa vacil·lant seguida d'un atac corcat van permetre Wilbekin anotar de tres en tres (35-40).

Fer i refer