El Barça s'exhibeix i ja és a les semifinals

El Barça d'Alfred Julbe, vigent campió d'Europa i principal favorit al campionat amb una plantilla farcida de joves de futur de luxe, es va passejar en la primera jornada del prestigiós torneig júnior de l'Hospitalet, on va humiliar amb molta autoritat l'Olimpija de Ljubljana i després un dels equips que havia de ser una de les sorpreses, com és l'Alba Berlín. Els blaugrana ja són semifinalistes i aquesta tarda (16 h) es jugaran la primera plaça del grup contra el Gran Canària –amb joves amb projecció com Biram Faye, Aleksander Balcerowski i Jovan Kljajic–, que es va desfer en un final igualat de l'equip alemany i també dels eslovens. Tant l'Alba Berlín com l'Olimpija ja no tenen possibilitats de ser a les semifinals. Els blaugrana es van permetre el luxe de fer moltes rotacions i cap jugador va disputar més de 27 minuts en cap dels dos partits. Contra l'Alba, Sergi Martínez va exercir de líder anotant 22 punts i fent 27 de valoració en només 23 minuts, amb un impecable 10/11 tirs de dos. Julbe es va permetre poder donar descans als seus pilars.

En l'altre grup els dos equips catalans van protagonitzar el partit més igualat de la jornada. L'Hospitalet, l'equip amfitrió, va tenir contra les cordes el Divina Joventut quan a 2:38 per al final dominava els verd-i-negres 68-64. Però un triple de Pep Busquets i un altre de Parrado a l'últim minut van capgirar el partit(70-72) i en un últim atac de l'Hospi Sergi Tell va perdre la pilota. Eric González va dominar la pintura amb 18 punts, 9 rebots i 26 de valoració.

De la primera jornada cal destacar també alguns noms propis, com els jugadors del Cedevita croat Jordano (22 punts), Nakic (16) i Bajo (12), que van fer inútil el partidàs de Kalaitzakis. El grec, una de les sensacions, va acabar amb 24 punts, 7 rebots i 27 de valoració.