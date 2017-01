Només en queda un

Ja se saben set dels vuit equips que pugnaran el mes que ve a Vitòria per la copa. La victòria d'ahir de l'Herbalife a Bilbao ha tret molta bardissa a tota la situació, ja que, a més de classificar l'equip canari, també va garantir la presència a l'Unicaja. Això vol dir que, quan falten els partits d'avui i de l'última jornada de la primera volta la setmana que ve, tan sols hi ha una plaça lliure.

Al MoraBanc no li calen fer comptes. Sumant una victòria en un dels dos partits que venen –avui a Madrid o la setmana que ve a casa, contra el Betis– s'hi classificarà passi el que passi a les altres pistes. Com és lògic, els de Joan Peñarroya miraran de certificar el bitllet al més aviat possible, si bé el líder acumula 24 victòries seguides a casa en la Lliga Endesa. La missió no és fàcil, i menys per als del Principat, fràgils a fora.

En cas de perdre i quedar amb els triomfs que té (8), hauria de tenir cura d'engreixar poc la diferència de punts (ara, -36). A més del Bilbao –visita la setmana que ve a Vitòria, i -41–, hi podria haver dos equips més que aspiressin a la copa el darrer dia. Es tracta del Montakit i el Betis, que, això sí, estan obligats a vèncer avui, i fer-ho del màxim de punts perquè tenen mal diferencial (-93 i -113, respectivament). El problema és que els rivals (Baskonia i Unicaja) poden ser caps de sèrie en la copa i no regalaran res.