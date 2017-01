Venen cara la seva pell

L'epíleg va ser el mateix que en altres visites (1-7 a fora aquest curs), però tota la resta ahir va ser diferent. Molt diferent. El MoraBanc va tenir a prop una victòria que no només hauria posat fi a la ratxa de 24 victòries i més d'un any sense perdre del Madrid a casa en la Lliga Endesa, sinó que també l'hauria classificat per a la copa. L'equip ho va posar tot sobre la pista, però el Madrid és un rival terrible i, a més, en situacions de clutch time disposa de Llull. El menorquí no va poder impedir la pròrroga –triple forçat errat en l'últim segon–, però allà va ser desequilibrant i decisiu.

El partit d'ahir ha de reforçar l'equip andorrà, que té una situació força favorable per certificar el passi a la copa la setmana que ve en la darrera jornada de la primera volta. Hi accedirà si venç el Betis al Principat, i fins i tot en cas de perdre, obtindria el bitllet si el mateix Betis no li recupera la diferència de punts –utòpic, perquè l'avantatja de 105 punts– i si el Bilbao perd a Vitòria o guanya sense recuperar-li el diferencial de punts (-30 el MoraBanc per -41 basc).

Sense por