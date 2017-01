Ricky torna a animar els TWolves

Tres dies després de la doble figura (amb victòria) contra els Mavericks (13 punts i 15 assistències), Ricky Rubio va tornar a jugar un partit a alt nivell, i ara contra un equip tan exigent com els Rockets (31-10) del candidat a MVP James Harden a davant. Si Ricky funciona, els Timberwolves veuen com creixen exponencialment les seves possibilitats de victòria. Ahir el català va anotar 10 punts (1/5 de 2 però 8/8 tirs lliures, senyal inequívoc que ha estat agressiu amb la pilota) i, sobretot, va repartir 17 assistències, una marca que iguala el seu sostre personal –l'havia fet quatre vegades més– i el rècord de la franquícia. A més, els TWolves (13-26) van tornar a guanyar, aquest cop per 119-105, i tot això sense Zach LaVine, que es va lesionar contra els Mavs.

De les mans del català han sortit 48 punts (10 anotats per ell i 38 després de les seves assistències), dels quals 16 en el tercer quart, fet que ha decantat el partit

Amb Ricky donant 10 assistències o més, els TWolves deixen de ser un equip amb balanç crònic negatiu (115-278 des que hi és el català, un 36,7% de victòries) i passen a tenir-lo positiu (55-49, un 52,9%) sobretot aquesta temporada (7-1). A més, la revifada del joc del base del Masnou allunya la possibilitat que sigui traspassat durant aquest mes.

Els Grizzlies, superats