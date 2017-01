La ferida s'engrandeix

La situació, ara sí, comença a fer pujada per al Barça Lassa en l'Eurolliga. Encara s'ha de disputar gairebé un terç de la fase regular, però l'equip ja està a dues victòries del vuitè i el pitjor de tot plegat, no té capacitat de generar a l'hora de la veritat, més enllà de Rice. Es va tornar a constatar ahir. Tot depenia d'ell i això té un risc perquè converteix l'equip en previsible, i el fa estar a expenses de la seva inspiració. Així va quedar clar en la darrera acció, en què la defensa de l'Olympiacòs ja l'esperava i el van ofegar. Ni tan sols va fer un tir en condicions.

La derrota és sagnant, ja que els del Pireu arribaven sense Spanoulis, lesionat, i perquè al Palau no es poden fer concessions si a fora s'és transparent. Semblava que tot anava sobre rodes (64-58, 36'), amb els de Bartzokas sabent anivellar l'exigència física del rival. Però l'equip no va tenir cintura en la recta final i a més, el va perjudicar una mala decisió arbitral. Van fer seguir una jugada després de tir de Printezis que era fora de temps i que va acabar amb rebot ofensiu grec i cistella de Lojeski (64-67, amb 35 segons per al final).

El partit s'havia enfangat, però el Barça Lassa no hi va fer mala cara. S'hi va adaptar i, sobretot, va contenir el rebot a la seva anella perquè no hi hagués segones opcions. I, quan Tomic va tornar a la pista, els seus el van trobar i aquest cop, ni Milutinov el va frenar (7-0 de parcial i 33-27, 27'). En els últims cinc minuts del quart, l'Olympiacòs tan sols va fer un punt, de tir lliure. Aquesta dada, unida al desencert en el tir lliure dels del Pireu, motivava que el +4 de la mitja part semblés poc.

L'inici va ser ufanós a ulls de l'espectador. Per bé que l'equip grec veia anella gairebé en cada atac, els blaugrana responien a cop de triple. Papanikolaou tenia la missió d'enganxar-se a Rice, però el base havia arrencat amb determinació i els seus es van distanciar (15-9, 6'). A poc a poc, movent la banqueta, l'Olympiacòs va ajustar la defensa, apujant línies, i les dificultats per teixir els atacs van créixer. L'encert se'n va ressentir, si bé el treball de Dorsey en el rebot –en els dos costats de la pista– va ser valuós. És clar que el rival tampoc veia anella fàcilment, si bé va trobar en el de Green un canell a què aferrar-se. Dos triples seus seguits –un al límit de primer quart i un altre en l'arrencada del segon, en un 1x1– van igualar el resultat (20-20, 11').

L'equip va tornar de vestidors tou, com si hagués optat per agafar-se un respir. I els grecs no ho perdonen (39-44, 24'). El rebot no es tancava com abans i hi havia pèrdues absurdes, i de tot, el rival n'havia fet sang un cop i un altre. A tot això, Doellman i Tomic ja tenien tres faltes i, quan es va corregir el problema de rebot tampoc es podia córrer perquè el balanç defensiu de l'Olympiacòs era impecable. Però l'equip va resistir com va poder, amb Rice i Koponen posant-hi els punts, i Dorsey l'activitat, i també trobant algun rèdit en atac.

La fórmula va funcionar i Bartzokas hi va afegir Renfroe per iniciar l'últim quart amb tres petits. Així Rice no s'havia de desgastar baixant la pilota. Però, tot i el +6 a 4:33 del final, l'equip grec no es va rendir i sustentant-se en els seus pilars (Printezis i Mantzaris), va anar retallant punt a punt fins a girar la truita quan faltaven menys de dos minuts per al final. Rice havia perdut la inspiració i, sense això, el Barça Lassa va quedar orfe, sense recursos.