Per la porta gran

Tot i que una derrota també l'hauria classificat –el Bilbao, el seu perseguidor, va perdre a la pista del Baskonia–, el MoraBanc va guanyar-se ahir el bitllet a la copa per mèrits propis. Li feia falta una victòria i, tot i un col·lapse inexplicable en el tercer quart, la va estacar imposant el seu estil i fent vibrar l'afició, que encara no l'ha vist perdre des que va començar la temporada (8-0 a la Bombonera). I el premi serà tornar a una cita que l'entitat no disputava des de fa 22 anys.

L'equip va sortir com si no hi hagués demà, amb activitat i energia. I el Betis va veure's desarmat per la intensitat andorrana al darrere i per la verticalitat de les transicions. Menció per a Antetokounmpo, que en la meitat de primer parcial havia fet vuit punts i havia forçat la segona falta a Nachbar (16-8). El rival no trobava manera de frenar el temporal i, mentre es col·locava en bonus, veia com Shermadini era qui completava contracops i feia créixer el forat (21-8, 7'). I, si bé els visitants van apujar a poc a poc el to defensiu, no li servia de res ja que el rebot, a les dues anelles, era local.

Tan rodó li sortia tot al MoraBanc, que l'aparició a pista de Colom va ser fructífera (7 punts amb dos triples en un vist i no vist). I, tot i que Tabak movia contínuament la banqueta i es va posar fins i tot en zona, el Betis era incapaç de contenir l'allau ofensiva dels andorrans, que van plantar-se a mitja part amb +26, i percentatges superiors al 50% en tirs de dos i triples.

De vestidors, l'equip no va sortir-ne prou connectat i, entre Nachbar i Stojanovski, es van encarregar de castigar-ho (parcial de 3-11 i 57-39, 23'). Els de Peñarroya no trobaven el ritme ofensiu i això va derivar en excessius errors i imprecisions. Es va entrar a l'últim minut del tercer parcial amb suor freda al pavelló (61-56), després d'un 1/14 en tirs de l'equip local. I l'únic bàsquet, després de rebot ofensiu. Però un 7-0 en el darrer minut de quart li va donar molt d'oxigen i dos triples consecutius (Schreiner i Jelinek) a l'inici del següent el van propulsar d'una forma definitiva (73-56, 31'). I la resta va ser per fruir.