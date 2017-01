Ricky torna a l'aparador

Ara que Ricky Rubio s'està trobant a gust als TWolves –en els últims cinc partits, acredita 15,6 punts (36% tirs de camp i 92% lliures), 14 assistències, 2,8 recuperacions i 3,2 pilotes perdudes en 35,2 minuts–, la franquícia té la intenció de traspassar-lo. No és casualitat ja que consideren que el base del Masnou s'ha revalorat i poden treure millors rèdits en un intercanvi del que haguessin pogut fer mesos enrere, quan se'l va posar a l'aparador sense que hi hagués cap possibilitat atractiva.

Segons el reputat periodista Adrian Wojnarowski la idea dels TWolves és fer el moviment abans que es tanqui el mercat, el 23 de febrer. I, en aquest sentit, estan disposats a incloure en l'operació també a Shabazz Muhammad. Tot plegat no fa res més que ratificar els plans de Tom Thibodeau ja a l'estiu, quan va assumir la banqueta i es va convertir en cap d'operacions dels TWolves: Kris Dunn és l'aposta de futur a la posició de base. De moment, li està costant en el seu any rookie (3,8 punts i 2,3 assistències en 16 minuts) i, per això, es vol dur un base de transició que sigui més barat que Ricky, el que cobra més de la plantilla ara. Fins el 2019, el català ha de percebre 42,3 milions de dòlars.

De moment, al base no sembla que li afecti el soroll i, tot i la derrota, ha brillat a San Antonio, amb 21 punts (13/14 tirs lliures), 14 assistències i 3 pèrdues. En els Spurs, Pau Gasol ha estat discret (3 i 5 rebots en 17 minuts).