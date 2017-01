Només ha completat un parell d'entrenaments i sembla que faci un grapat de setmanes que hagi arribat. No era difícil millorar Dorsey, però la seva estrena amb la samarreta del Barça Lassa va ser molt per sobre del que s'esperava. Tant és així que el seu impacte en el joc va ser definitiu per refer-se de fases de domini de l'Efes. “He vingut a sumar i no pas a restar. Confio a ajudar en el que pugui en cada partit i avui ha sortit tot perfecte”, deia el pivot. Com sempre en aquests casos, l'aparició d'un individu aliè a tota la pressió que engloba l'equip per la dinàmica negativa va suposar una alenada d'aire fresc, molt i molt agraïda.

De tot