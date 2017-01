Reenganxats al ‘play-off'

La calma apareix al Palau Blaugrana. I la calma arriba des de Múrcia, d'on ha arribat Faverani, que desintoxicat de tot plegat va donar una nova dimensió a l'equip i, juntament amb la sang freda de Koponen (6/7 triples), va permetre al Barça sumar una victòria que el torna a enganxar en la lluita pel play-off guanyant el basket-average a un rival directe –havia perdut a Turquia 72-68–. Queda molt camí encara, però en aquest camí ningú trobarà a faltar Dorsey. Dimarts serà una altra història: a l'OAKA contra el Panathinaikòs de Xavi Pascual. El cap de setmana té descans ACB.

La posada en escena del partit feia pànic. La por escènica es va veure accentuada quan només s'havien jugat 1:26 minuts i Bartzokas ja va demanar el primer temps mort (2-7). Els blaugrana ja havien perdut dues pilotes i la remor a la graderia ja començava. Els nervis fruit de la pressió de no poder fallar van fer que en només cinc minuts s'haguessin perdut cinc pilotes, s'havia fet una falta en atac, s'havien perdut dos rebots defensius i Tomic s'havia carregat amb dues faltes. Això va permetre l'esperada entrada de Faverani, que de cop va tenir el debut somiat. Tot això en tres minuts que van permetre la reacció del Barça amb un 8-0 (14-11). Però no és una situació per llançar coets i en dos minuts es va tornar a diluir el bon joc sense continuïtat amb dos triples de Mutaf i de l'exjugador de Barça DeShaun, que van establir el màxim desavantatge del partit (16-23).

Però va aparèixer Koponen per anotar dos triples i tornar la igualtat (22-23). Els dos equips eren erràtics i es va entrar en una fase d'intercanvi de cistelles. El Barça va sobreviure gràcies a l'inusual encert en el triple. Els de Bartzokas van acabar el primer temps amb un 7/10 des de la línia de 6,75 metres, i van acabar amb més cistelles exteriors que tirs de dos (5/15). En arribar al descans tot estava obert (33-34).

Després de la represa es preveia que seria determinant. I en només un minut Tomic ja havia comès la tercera falta. La segona que feia en atac, en un bloqueig, i anava cap a la banqueta sense temps d'entrar al partit. A l'altre costat de la pista Brandon Paul demostrava la seva confiança i el seu talent amb un recital. Primer amb un 2+1 i un triple (33-40). I després va sumar dos triples més per enfilar-se fins als 12 punts seguits (3/3 triples). Hi va haver un moment que podia haver trencat el matx quan amb 40-45 Granger va robar la pilota i al contraatac va rebre el tap de Faverani. En el contraatac Doellman va fer un triple que donava vida (43-45).

Navarro dona aire