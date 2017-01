Els Warriors són una piconadora

Els Rockets, tot i tenir al seu cinc titular per sobre dels 11 punts anotats, no ha tingut opció contra els Warriors. Els californians continuen sent una piconadora i després d'un primer temps igualat n'ha tingut prou amb un gran tercer quart (22-37) per trencar els texans. Kevin Durant ha tornat a assumir responsabilitat ofensiva (32 punts) ben secundat per Curry (24) i Thompson (16). Green ha fregat el triple doble (15 punts, 8 rebots i 7 assistències). Els Warriors han superat la sèrie de partits que tenien contra els Cavs, els Thunder i els Rockets amb pallisses exhibint el seu potencial.

De l'actualitat a l'NBA també destacar el rumor que parla de les negociacions que estan tenint els TWolves i els Pistons per un traspàs de Ricky Rubio a Detroit a canvi de Jackson, segons avança ESPN. Un altre català que ha estat notícia és Marc Gasol que s'ha enfilat fins els 28 punts per ser decisiu en el triomf dels Grizzlies contra els Kings. El de Sant Boi ha anotat tres triples al tercer quart mentre el seu company Randolph n'ha fet dos més per primera vegada després de vuit anys. Els dos pivots han trencat també des del perímetre. De la jornada destacar un dia més els Sixers que, gràcies a un triple de Covington a quatre segons pel final, ha encadenat la seva vuitena victòria als últims 10 partits amb un gran Embiid (18+10). Sense història en els Hawks-Bulls. Els d'Atlanta guanyaven de 30 punts de diferència al tercer quart i els suplents dels de Chicago han maquillat el resultat final. Els Magic han superat els Bucks d'Antetokounmpo (17 punts) amb set jugadors amb 10 punts o més anotats. Ibaka ha acabat amb 13+4 i Hezonja amb tres punts en 13 minuts. I els Nets han tallat la ratxa d'11 derrotes seguides i ho han fet amb un correctiu ofensiu (143 punts). El nom propi de la nit ha estat Rudy Gobert que ha liderat els Jazz a Dallas amb unes xifres d'una altra galàxia (27 punts i 25 rebots). Els de Utah porten quatre victòries seguides.