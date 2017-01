Ja va sent hora

Per un cop, el calendari ha estat un aliat i ha concedit al Barça Lassa una treva de cinc dies –li ha tocat descansar el cap de setmana, en la Lliga Endesa– per preparar una setmana amb doble jornada en l'Eurolliga que li pot marcar el futur en la competició.

Més que acostar-lo cap a la zona de play-off, fet que va propiciar la darrera victòria europea, al Palau contra l'Anadolu Efes, va ser que el tren dels millors no s'allunyés encara més. Falta una jornada menys (12) i es manté la distància de dos triomfs en relació amb el vuitè. Per tant, és obvi que fa falta encadenar una ratxa de bons resultats, si el que es vol és recuperar tot el terreny concedit. El primer pas és pescar a domicili, on l'equip ja encadena sis derrotes i no hi guanya des del 2 de novembre, a Tel-Aviv. En tot cas, l'OAKA mai ha estat un escenari còmode, encara que l'equip blaugrana hi acrediti un 4-1 en els darrers cinc precedents. De fet, el Panathinaikòs tan sols hi ha perdut un partit (8-1), i no hi ha cap equip en l'Eurolliga que millori aquest balanç com a local. El conjunt blaugrana va viatjar ahir a Atenes, encara sense Diagné ni Oleson, lesionat. Sí que s'hi va desplaçar Perperoglou, baixa l'últim mes –11 partits, en total– per una ruptura fibril·lar al bessó de la cama esquerra.

Singleton i Pascual

Un tram de calendari difícil (1-3 en les últimes quatre jornades, amb tres partits a fora) ha generat una certa urgència de triomf al Panathinaikòs aquest vespre. I és que, en cas de perdre, el Barça Lassa se li tiraria a sobre –se situaria a una victòria i l'average per a l'equip blaugrana (72-57 al Palau)– i als verds, se'ls comprometria el lloc en la zona de play-off. Tot i rebre un reforç important fa uns dies amb el pas a la final de copa grega, Xavi Pascual ha lamentat el poc temps per preparar el partit –duel dissabte passat de lliga– i el dubte de Singleton per un problema al bíceps femoral de la cuixa esquerra. El pivot és peça clau en l'engranatge verd, en disposició d'oferir diversos registres si ell està en pista o Bourousis, o si la batuta la porta Calathes o James. El PAO, des que l'extècnic del Barça Lassa en porta les regnes, destaca pel control de les pèrdues (només 11, el millor de la competició) i la solvència defensiva. Rep 76,4 punts, el cinquè del torneig (els blaugrana, 75).

La 19a jornada

Unics - Fenerbahçe

17 h

Galatasaray - Maccabi

18 h

Zalgiris - CSKA

19 h

Panathinaikòs - Barça Lassa

19.45 h

Baskonia - Estrella Roja

21.30 h

Efes - Darussafaka

19.30 h (demà)

Brose B. - R. Madrid

20 h (demà)

EA7 - Olympiacòs

20.45 h (demà)