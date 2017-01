Duels ACB, però a Europa

El València podria assegurar avui el bitllet per als quarts de final si supera a la Fonteta l'Unicaja en el duel ACB. En la primera fase, els valencians van guanyar al Martín Carpena. Per la seva banda, l'UCAM Múrcia, en el debut de Katsikaris a la banqueta, rep l'Herbalife Gran Canària després del correctiu que va rebre del MoraBanc a l'ACB. Els canaris estan obligats a no fallar. Els canaris van superar els murcians en la primera volta (94-85). El Fuenlabrada rep el Lokomotiv Kuban. Ahir el Hapoel, amb 26 punts i 33 de valoració de Stoudemire, es va posar líder del seu grup.

Grup E

4a jornada

Montakit - Lokomotiv

20.30 h

UCAM - Herbalife

20.45 h

Classificació:

Lokomotiv (3-0), Múrcia (1-2), Herbalife Gran Canària (1-2) i Montakit (1-2).

Grup F

Khimki - Ratiopharm

17.30 h

Lietkabelis - Bayern

18 h

Classificació:

Bayern Munic (3-0), Khimki (2-1), Lietkabelis (1-2) i Ratiopharm Ulm (0-3).

Grup G

Hapoel - Zenit

97 - 81

Lietuvos - Nijni

18 h

Classificació:

Hapoel Jerusalem (3-1), Zenit (2-2), Lietuvos (1-2) i Nijni Nòvgorod (1-2).

Grup H

Cedevita - Alba

19 h

València - Unicaja

20.30 h

Classificació:

València (3-0), Unicaja (2-1), Alba (1-2) i Cedevita (0-3).