L'enèsima desfeta (71-65)

Tercera derrota en quatre partits en aquest mes de gener i la setena consecutiva fora de casa pel Barça Lassa (8-11) després de caure a la pista del Panathinaikòs (71-65). Incapaç d'oferir minuts de bon joc de manera constant (21 pilotes perdudes), l'equip de Bartzokas ha acabat sense poder lluitar per la victòria tot i haver-se situat 58-56 a sis minuts del final. Divendres, al Palau (19 h), arriba el Baskonia.

En el primer quart, les pilotes perdudes (7) i el desencert (4/14 tirs) han marcat un Barça que si no era a través de la transició tenia molts problemes per anotar (15-13). El Panathinaikòs tampoc tirava coets i Koponen, en l'inici del segon quart, avançava els blaugrana (22-25). Però l'atac ha continuat espès i l'aparició de Singleton i Rivers ha situat el 36-29 de la mitja part.

Tornant, l'equip ha mostrat més voluntat per harmonitzar-se en atac, però el cert és que només la inspiració de Rice (10 punts) li ha donat pes ofensiu. Però altra vegada les pèrdues (6) i les errades defensives han donat aire als grecs (54-46, 30'). En l'últim parcial, uns minuts molt dolents dels locals han acostat el Barça fins al 58-56 (34'), però dues pilotes perdudes més de manera consecutiva (63-56) han tornat a reactivar el rival i l'equip, tot i intentar-ho, ja no ha tingut esma per remuntar

Pels de Xavi Pascual, Bourousis ha acabat amb 14 punts i 11 rebots i KC Rivers amb 13, mentre que pel Barça Tyrese Rice, que ha perdut vuit pilotes, n'ha anotat 12.