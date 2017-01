Viuen un moment delicat

El Barça torna al Palau Blaugrana, on fa un pas endavant en el seu joc i en resultats fugint de la pressió que suposa jugar a domicili en aquesta Eurolliga, on ha encadenat ja set derrotes seguides. Els de Georgios Bartzokas, que podria fer debutar Diagné, tornaran a viure un partit on hauran de fer malabarismes. La baixa de Renfroe obligarà a fer jugar minuts a Koponen i això vol dir que els exteriors tindran més protagonisme i que Eriksson, per exemple, podria tenir minuts. Perperoglou, tot i jugar a la pista del Panathinaikòs, encara està lluny del seu millor moment de forma. Els vitorians tampoc arriben en el millor moment, després de rebre tres correctius en la màxima competició europea, contra el Darussafaka, l'Olympiacòs i l'Estrella Roja al Buesa Arena.

Shengelia, lesió clau