Es busca base al mercat

El tècnic Georgios Bartzokas ja no es calla res. Ahir en la roda de premsa va reconèixer obertament que ha parlat amb Rodrigo de la Fuente per incorporar un base temporal per cobrir la baixa de Renfroe: “Hem parlat amb ell perquè una idea és posar Koponen de base però no tenim ni Oleson ni Perperoglou en forma.” El tècnic grec hi va afegir: “Fins ara no havia fet jugar un jugador si no havia fet deu entrenaments –fent referència a Faverani– però era una qüestió de necessitat.” D'altra banda, el club ha descartat, de moment, el base suec Lude Hakanson (22/3/1996), que està cedit fins a final de temporada al Fuenlabrada, com també ho estava Moussa Diagné. El curs passat va jugar també cedit primer al Riga letó i després a Sevilla.