La consagració de Marc

L'endemà de batre el sostre anotador de la seva carrera –42 punts, contra els Raptors al FedEx Forum– Marc Gasol va rebre la confirmació que tornarà a disputar l'All-Star. Gràcies a les votacions dels tècnics, el pivot català, que farà 32 anys demà, serà un dels reserves a l'equip de la conferència oest en la cita que enguany se celebrarà a Nova Orleans el 19 de febrer. Per a ell, suposarà la tercera participació en el partit de les estrelles, després de ser-hi en les del 2012, a Orlando, i la del 2015, a Nova York, on va ser titular i va protagonitzar l'històric salt inicial juntament amb el seu germà Pau.

Venint d'on venia –lesió greu al peu dret que el va tenir vuit mesos de baixa i li va fer perdre mitja temporada, a més dels Jocs de Rio–, té encara més mèrit que no tan sols hagi recuperat de seguida el nivell, sinó que l'hagi millorat. De fet, la insistència de David Fizdale, nou tècnic grizzlie , i la seva vocació il·limitada per créixer han afegit el triple a la seva bateria de recursos a prop del cèrcol. El resultat són unes xifres esplèndides, les millors en punts (20,6) i assistències (4,2) des que va aterrar a l'NBA. A més, ho amaneix amb un 39,5% en triples llançant-ne gairebé quatre per partit, 6,1 rebots i també 1,4 taps en 34,3 minuts. I, a banda d'això, està exercint de capità únic de la franquícia –així ho van decidir els seus companys al principi de curs–, liderant quan l'equip tenia més baixes (sobretot, Conley) i facilitant-li la consolidació a la zona de play-off . Són setens amb 27-20 i un coixí considerable respecte al novè, fet que fa pensar que no se'ls escaparà la setena presència consecutiva en la lluita pel títol.

L'elecció primer de tots els titulars –es trien a partir del vot popular (50%), jugadors (25%) i periodistes (25%)–, i ara la dels entrenadors pels reserves constaten que la competició es troba en ple relleu generacional. Per primer cop des que van arribar a l'NBA, el curs 2003/04, no hi seran ni Wade ni Melo Anthony i tampoc Lillard, Drummond ni Chris Paul, si bé en aquest últim cas, la raó principal ha estat la seva inoportuna lesió al dit polze. Pau Gasol també està de baixa –el van operar fa uns dies d'una fractura a la mà esquerra–, però en aquesta ocasió era molt difícil que fos triat, ja que als Spurs està sent dosificat per Gregg Popovich.

A banda d'haver-hi quatre debutants en la cita, el que crida l'atenció és que, dels 24 escollits, n'hi hagi tan sols tres que hagin disputat cinc o més edicions de l'All-Star. És el cas de LeBron (12), Durant (7) i Westbrook (5).