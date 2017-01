El Barça li acaba la paciència al Palau (79-93)

El Barça Lassa ha caigut derrotat per 79-93 contra el Baskonia en un dels partits més tristos i decebedors de la temporada. Perquè la pallissa encaixada contra el Madrid (63-102) ho va ser contra un gran equip. Però els de Sito Alonso arribaven en mala dinàmica i dubtes, amb tres derrotes seguides. L'efecte de la derrota en la classificació no és més greu perquè el Darussafaka (que marca el tall dels quarts de final) també ha perdut i continua a dues victòries dels blaugrana, però a nivell de joc i de mentalitat, l'equip de Bartzokas ha tocat fons i ha arrencat els primers xiulets i mocadors –dirigits sobretot a la llotja, on s'hi han assegut Rodrigo de la Fuente i Albert Soler– de la temporada.

El Barça ha competit durant 17 minuts (40-40) però amb les mateixes sensacions d'inestabilitat que dimarts a Atenes. Doellman i Vezenkov (22 punts dels 43 a la mitja part) han sostingut l'equip, que a la mitja part ja perdia de 10 (43-53) i en el tercer quart ha fregat el ridícul encaixant 30 punts (63-83). L'asfíxia a Rice (l'únic base de la plantilla, tot i l'ajuda de Peno i Koponen) ha estat una constant però els dèficits són tan generalitzats que seria injust focalitzar el problema en la posició de base. Amb tot perdut i el Baskonia fent passar el temps i perdonant una anotació humiliant, ha debutat Diagné en l'Eurolliga i el seu esforç ha rebut els aplaudiments. El Barça ha acabat amb Peno, Eriksson, Perperoglou, Vezenkov i Diagné.