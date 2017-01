Fins a l'extenuació

El Hawks-Knicks va acabar 3 hores i 39 minuts després de l'hora d'inici. Pel mig, 68 minuts i quatre pròrrogues que no van ser cinc per ben poc perquè, amb 142-139, Courtney Lee va fallar dos triples en la mateixa possessió. És l'onzè partit de la història que es resol en quatre pròrrogues i el de més durada des del 23 de gener del 1951, quan no hi havia rellotge de possessió, en un partit que va tenir sis temps extres.

Paul Millsap va sumar 37 punts i 19 rebots, però amb 60 minuts en pista va acabar rebentat: “M'ho he passat molt bé, però no ho vull repetir mai més.” I això que els Hawks (28-20 de balanç), havien guanyat.

Carmelo Anthony (45 punts) va forçar les dues primeres pròrrogues i Courtney Lee la tercera amb un triple. Si haguessin anat a la cinquena pròrroga, els Knicks no haurien tingut bon pronòstic els Knicks, ja que Carmelo Anthony, Kristaps Porzingis, Joakim Noah i Kyle O'Quinn estaven eliminats. En els Hawks, només Dwight Howard.

Els Rockets (35-16) van perdre de mala manera la pista dels Pacers (25-22) amb Paul George (33 punts) de braç executor i James Harden lluny del triple doble habitual (15 punts, 5 rebots i 8 assistències). Els Spurs, sense Pau Gasol, van caure a casa contra els Mavs.

Kevin Durant (33) i Klay Thompson (27) van anotar més de la meitat dels punts del Warriors (41-7) en la victòria a la pista dels Blazers (21-28), que van tenir el triomf en un triple d'Evan Turner. Curry, amb problemes estomacals, no va jugar.