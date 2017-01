Ricky anota sis triples, sostre personal en l'NBA

Per primera vegada en el present curs, Ricky Rubio ha superat la barrera dels vint punts. Ho ha fet en un dels seus partits més complets del curs, ja que en faria (22), batent el seu sostre de triples en la competició (6/9), i ho arrodoniria amb 8 rebots, 8 assistències i tan sols una pilota perduda. Tot, a més, en la victòria dels TWolves en la pròrroga davant els Magic. Els de Minnesota ratifiquen el seu bon moment (5-1, en els últims sis partits) i el seu bagatge actual (19-29) els situa a tan sols tres triomfs del vuitè de la conferència oest, els Nuggets (21-25). En els TWolves, el millor ha estat Andrew Wiggins, amb 27 punts, sis dels quals en el temps addicional.

De la resta de la jornada, triomf molt plàcid dels Grizzlies (29-21), a la pista dels Suns cuers a l'oest. En un dia inspiradíssim de Mike Conley (38 amb 7/10 triples), Marc Gasol va acabar amb 18 punts i 6 rebots en tan sols 29 minuts a la pista.

Qui està passant per un sot són els campions. Els Cavs han tancat el mes de gener en negatiu (7-8), per bé que ningú els discuteix encara el primer lloc a l'est (32-15). L'última derrota ha estat a Dallas, amb 23 de LeBron i 18 d'Irving tot i que tots dos han perdut 11 pilotes, que han estat castigades pels Mavs.