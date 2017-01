Una ‘final' a Gran Canària

El Gran Canària i el Fuenlabrada jugaran la setmana vinent –dimecres 21h– una final al Gran Canària Arena. Qui guanyi –amb un punt de diferència en tenen prou tots dos– obtindrà el darrer bitllet per als quarts. En la primera volta, el Montakit va vèncer els canaris 85-75. Ahir l'Herbalife va assaltar la pista del fins ahir invicte Lokomotiv. Un triple en el darrer instant de Broekhoff amb 66-68 no va entrar. Abans, amb 66-66, McCalebb no havia errat els dos tirs lliures. Els canaris havien dominat molts minuts. I el Montakit Fuenlabrada, en el debut de Hettsheimeir (9 punts), no va fallar en el seu duel ACB europeu i va apallissar l'UCAM Múrcia, que ja no té possibilitats de passar. També va continuar el seu festival el València, que es manté invicte en aquesta fase i va ajudar, de passada, l'Unicaja. Avui és el torn dels malaguenys, que busquen l'altre bitllet del grup per acompanyar el València. L'Unicaja, que si guanya l'Alba Berlín estarà ja classificat, ha arribat a un acord amb Hamady Ndiaye per rescindir el contracte que els unia.

Grup G

Zenit - Nijni Nóvgorod

18 h

Hapoel J. - Lietuvos

19.15 h

Classificació:

Hapoel Jerusalem (3-1), Lietuvos (2-2), Zenit (2-2) i Nijni Nòvgorod (1-3).

Grup H

València - Cedevita

71 - 60

Unicaja - Alba

20.45 h

Classificació:

València *(5-0), Unicaja (2-2), Alba (1-3) i Cedevita (1-4). (*) - ja classificats per als quarts

Grup E

5a jornada

Lokomotiv - Herbalife

66 - 68

Montakit - UCAM Múrcia

85 - 69

Classificació:

Lokomotiv* (4-1), Herbalife Gran Canària (3-2), Montakit (2-3) i Múrcia (1-3).

Grup F

Lietkabelis - Khimki

18 h

Bayern - Ratiopharm

20 h

Classificació:

Bayern Munic * (4-0), Khimki (3-1), Lietkabelis (1-3) i Ratiopharm Ulm (0-4).