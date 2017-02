L'Unicaja també serà en els quarts de final

La penúltima jornada del Top16 va servir per confirmar que l'Unicaja serà en els quarts de final. Els de Joan Plaza van superar en un matx igualat l'Alba Berlín amb Fogg (20 punts) i Nedovic (xx) com a grans referents. També es va classificar el Hapoel Jerusalem, amb 33 de valoració de Kinsey. Queden, doncs, dues places per decidir-se en l'última jornada, en dos duels directes. El primer, el Gran Canària-Fuenlabrada. El que guanyi passarà. I l'altre, el Lietuvos-Zenit. Els lituans passaran si guanyen de més de nou punts, si no, passaran els russos. El Bayern es va imposar al Ratiopharm en la pròrroga, i el Khimki va vèncer a la pista del Lietkabelis, amb 30 de valoració de Shved i 24 de Hummel.

Grup E

5a jornada

Lokomotiv - Herbalife

66 - 68

Montakit - UCAM Múrcia

85 - 69

Classificació:

Lokomotiv* (4-1), Herbalife Gran Canària (3-2), Montakit (2-3) i Múrcia (1-4).

Grup F

Lietkabelis - Khimki

77 - 89

Bayern - Ratiopharm

101 - 98

Classificació:

Bayern Munic * (5-0), Khimki* (4-1), Lietkabelis (1-4) i Ratiopharm Ulm (0-5).

Grup G

Zenit - Nijni Nóvgorod

90 - 66

Hapoel J. - Lietuvos

84 - 77

Classificació:

Hapoel Jerusalem * (4-1), Zenit (3-2), Lietuvos (2-3) i Nijni Nòvgorod (1-4).

Grup H

València - Cedevita

71 - 60

Unicaja - Alba

83 - 77

Classificació:

València *(5-0), Unicaja *(3-2), Alba (1-4) i Cedevita (1-4). (*) - ja classificats per als quarts

