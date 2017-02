Munford, l'escollit

Mentre el Barça Lassa tornava de Kaunas en vol xàrter, ell tenia tot l'equipatge a punt per començar la seva primera experiència de professional, lluny dels Estats Units. Ahir al migdia, el club blaugrana anunciava l'acord per al que queda de curs amb Xavier Munford, un cop va haver superat la revisió mèdica. El base nord-americà (1,91 m, 1992) es va exercitar a la tarda sota la batuta de Bartzokas i ja podria debutar demà mateix, contra el Bilbao, si el tècnic ho considera oportú. El club va donar-lo d'alta abans del límit en la Lliga Endesa, en el lloc del lesionat Pau Ribas.

El fitxatge d'un director de joc s'havia convertit en prioritari per a la direcció esportiva des del moment en què a la lesió d'Oleson s'hi va afegir la de Renfroe, que haurà d'estar entre sis i vuit setmanes fora de les pistes per una lesió muscular al bessó esquerre. Cap dels dos serà a la copa. El fet d'haver alliberat una plaça d'extracomunitari fa uns dies amb la rescissió de Dorsey li ha permès en aquesta ocasió submergir-se en el mercat sense restriccions de passaport. I la recerca no ha estat tan feixuga. Amb la incorporació de Munford, el Barça Lassa reequilibra la plantilla i a priori es podrà descarregar de minuts Rice un altre cop. Peno ha complert, però tan sols ha disputat 5,5 minuts en els dos partits d'Eurolliga sense Renfroe, contra el Baskonia i a Kaunas. “Puc anotar i ser intens en defensa, pressionar els bases rivals perquè perdin la pilota. Vull, principalment, dotar d'energia l'equip”, va explicar als canals oficials del club el nou base, que ve del Greensboro Swarm, l'equip que està afiliat als Hornets en la D-League. A finals de novembre, va arribar a ser jugador de la setmana en la competició i fa pocs dies va firmar un triple doble (20 punts, 11 rebots i 10 assistències).

Un cop acabada l'etapa universitària a Rhode Island, el base no va ser triat en el draft del 2014 i va encetar un periple en la D-League. Primer, amb Bakersfield Jam –en l'exercici passat va jugar l'All Star– i, des d'aquest curs, amb el Greensboro Swarm, ara penúltim de la conferència est (10-20).

Això sí, en la recta final del curs passat, els Grizzlies el van fitxar per cobrir, com ara el Barça Lassa, la baixa per lesions. Hi va disputar 18 partits, quatre dels quals de play-off. En la fase per al títol, va firmar 4,8 punts i 2,5 assistències en 22,3 minuts. No va coincidir amb Marc Gasol perquè el català llavors estava lesionat. Precisament, aquest pas per la franquícia de Memphis ha estat clau per concretar el fitxatge. “Volíem un jugador polivalent, que fos capaç d'adaptar-se amb eficàcia a les diferents necessitats de l'equip i ell va demostrar que ho sabia fer amb els Grizzlies”, va dir Rodrigo de la Fuente, mànager esportiu blaugrana, que hi va afegir: “Està acostumat a anotar amb fluïdesa, però també és bon passador. Ens ajudarà, segur.”