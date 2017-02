Multa per mals resultats

El Barça, que està tenint els pitjors resultats en derrotes des del 2001 (19 derrotes en els 41 partits que ha disputat fins ara), ha començat a prendre mesures per intentar canviar la dinàmica de l'equip. Després del darrer revés al Palau contra el Bilbao, en què alguns jugadors blaugrana van criticar com havien jugat, la directiva del Barça ha decidit prendre mesures. I unes mesures dures i inhabituals. Catalunya Ràdio va avançar ahir que han multat econòmicament els seus jugadors i el tècnic pels mals resultats, mesura presa amb el suport de Bartzokas. Una multa de 5.000 euros. Dilluns se'ls va anunciar que rebrien un càstig per no haver estat a l'altura del que ha de tenir l'equip. Avui caldrà veure la reacció de l'afició al Palau.