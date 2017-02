Durant no nota la pressió

Les estrelles, en general, no saben què vol dir la pressió. I ho va demostrar Kevin Durant en el seu retorn a Oklahoma, on va centrar totes les mirades, on va ser rebut de forma hostil, on va tenir picabaralles durant el matx i on la que va ser la seva afició el va qualificar de traïdor en un Chesapeake Energy Arena ple a vessar. Però ell va fer la seva feina. Si fins ara Kevin Durant havia anotat 39 i 40 punts en els dos partits que els Warriors havien guanyat als Thunder a la pista californiana, a Oklahoma es va enfilar fins als 34 punts i els 9 rebots per convertir-se en el botxí del seu exequip. Ho va fer, això sí, amb el suport de Stephen Curry (26 punts) i Klay Thompson (26), amb 9 triples entre tots dos. Westbrook va tornar a fer una demostració de lideratge i va quedar-se a les portes d'un nou triple doble (48 punts, 11 rebots i 8 assistències), una actuació insuficient, però, per plantar cara als californians.

