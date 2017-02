El lloc per redimir-se

No es recorda una situació tan tibant com l'actual en el Barça Lassa. L'equip arriba al primer pic del curs, rodejat de dubtes. I no tan sols pel titubejant trajecte que està traçant –aquest 2017, 5-8 entre la Lliga Endesa i l'Eurolliga– o un joc buit de contingut, sinó perquè l'ambient dins el vestidor no sembla el més saludable per afrontar un repte de tanta magnitud com la copa.

L'equip va arribar dimecres al vespre a Vitòria –així ho determina l'ACB a tots els participants– i ahir va exercitar-se a Mendizorrotza. “Hem d'acceptar la nostra situació. No som favorits, i aquesta és la realitat, però només em sentiré satisfet si guanyem el títol”, explicava Bartzokas, conscient de l'exigència al club blaugrana, que no ha guanyat cap títol de pes des de la temporada 2013/14. El tècnic també sap que s'ha d'anar pas a pas i el repte d'avui és l'Unicaja, que ja el va derrotar el 27 de novembre al Martín Carpena (95-89), en la pròrroga.

Més enllà del potencial del rival –que també–, al tècnic el preocupa l'estat de la infermeria. Assumides les l'absències de Navarro i de Doellman –ahir a Vitòria, va insistir que no jugaria per la lesió al soli de la cama dreta–, Oleson continua essent dubte i hi ha força optimisme amb Renfroe. De fet, al base se'l va donar d'alta ahir. El límit per fer-ho era a les vuit del vespre. Tot un galimaties, que va propiciar que el cos tècnic decidís endur-se amb l'expedició Peno i Aleix Font.

És evident que tot això condiciona, però la competició no espera a ningú i, si pretén competir, el Barça Lassa ha de millorar les prestacions de les últimes setmanes. Principalment, ha de volatilitzar la tensió exhibida, mitigar les pilotes perdudes –una de cada cinc possessions la malmet així– i, sobretot, endurir la seva defensa. En la lligueta entre els vuit equips de la copa, és qui acredita el pitjor rating defensiu (punts rebuts per 100 possessions), amb 118.

Encara que hi arribi esperonat per la seva última victòria –de qualitat, contra el Madrid–, el trajecte de l'Unicaja aquest curs no ha estat cap bassa d'oli. De fet, a finals del mes passat, el Martín Carpena va xiular l'equip i el tècnic. Coses dels estats d'ànim i de les dinàmiques. Després de la seva absència de fa un any, els verds hi tornen per alçar la veu i sorprendre el Barça Lassa, a qui no ha eliminat mai en el torneig. Des del seu enfrontament, hi ha hagut un canvi de pivot (Omic per Ndiaye) i ha tornat de la lesió Nedovic, ara en forma. L'Unicaja acredita el millor percentatge en triples (39,35%) i fins a nou elements poden anotar-ne. Un perill.