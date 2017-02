A tocar de l'heroïcitat

El Madrid fa gairebé quatre anys que no perd cap partit de copa i el MoraBanc feia més de dues dècades que no la disputava, però l'encís d'aquesta cita radica en això. Fer possible el que a priori no es veu de cap manera.

Ahir, el campió va estar a la lona i, si es va aixecar, va ser pel seu talent per definir, però també pel cop de mà arbitral, no xiulant un camp enrere claríssim de Llull, abans que Randolph anotés el triple que empatava (86-86) i que va fer que el partit desemboqués en la pròrroga, ja que Albicy no va aprofitar l'última possessió per evitar-la. I allà, l'equip andorrà ja estava entregat.

L'inici somiat

Si bé l'equip va sortir revolucionat –va malmetre alguna transició franca–, el Madrid va sortir pitjor, no traient cap suc en els seus sis primers atacs (0/5 tirs i una pèrdua). I el pas de minuts i les rotacions de Laso no permetien als blancs localitzar el ritme ofensiu de sempre. El MoraBanc, que començava a trobar Shermadini en atac, va anar-se trobant a gust a la pista i el control del rebot a la seva anella li van donar seguretat en el que feia. Això i el fet que el Madrid no va poder castigar cap de les poques pilotes perdudes (només dues en el primer parcial) van traduir-se en el resultat (13-21, 9'). Amb Rudy apareixent i subsistint a cop de tirs lliure, no s'anava enlloc. La injecció de múscul a la pista –Hunter i Randolph– buscava apujar línies, endurir més el joc. Però els andorrans anaven llançats i si no era David Navarro, apareixia Shermadini, valent sota els cèrcols. Tant era així que la diferència es va estirar fins al +16 (21-37, 16'), i amb els blancs en bonus. Que no ho veia clar Laso ho demostrava l'aposta per la intendència –Draper i Nocioni van saltar a la pista i ja llavors havia utilitzat els dotze efectius– i va donar-li fruits, si bé el MoraBanc va resistir l'increment del nivell defensiu blanc a mitja part (33-43). Això sí, a Albicy i Antetokounmpo van xiular-los la tercera falta a la recta final de segon parcial.

Serrant les dents