La cinquena semifinal

El Barça Lassa i el València Basket jugaran aquesta nit (21 h) la segona semifinal d'aquesta copa. Que els blaugrana i els taronja es trobin en el partit que dona un lloc en la final no és cap novetat, ja que la d'avui serà la cinquena vegada que ho fan des de l'any 2000.

Va ser precisament aquell any, en una edició jugada també a Vitòria, que es va produir el primer cara a cara dels dos equips en semifinals, amb triomf del València per 75-73. L'any següent, a Màlaga, es va repetir l'enfrontament i aquell cop va ser l'equip català el que va guanyar, de manera contundent (95-69), en el pròleg del títol que aconseguiria l'endemà derrotant el Madrid 80-77 amb la presentació en societat de Pau Gasol. Haurien de passar nou anys fins que es tornés a repetir la semifinal, en aquesta ocasió a Bilbao, amb triomf blaugrana 64-72 i títol posterior contra el Madrid (80-61). Finalment, el 2014 i novament a Màlaga, victòria de l'equip de Xavi Pascual (89-81), si bé en aquesta ocasió el triomf contra el València no va venir acompanyat del títol –derrota 76-77 contra el Madrid–. A banda dels partits de semifinals, s'han vist les cares en dues ocasions en els quarts (un triomf per a cadascun) i en una en la final, el 2013, aquí a Vitòria, amb títol blaugrana (85-69).

Enguany s'han enfrontat una vegada, en la lliga i al Palau, amb victòria dels de Bartzokas per 94-82. No va fer un mal partit, el València, ni de bon tros, però Tyrese Rice va tenir un dia inspiradíssim en el tir de tres punts (7/10 i 25 punts).