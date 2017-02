‘Three-peat' de Marc Gasol

El canadenc Jamal Murray (19 anys) es va convertir en l'MVP del partit entre l'equip nord-americà i la resta del món de jugadors de primer i segon any a l'NBA. El dels Nuggets va fer un recital, amb dobles figures (36 punts i 11 assistències) però més enllà d'això va sorprendre per la sèrie de 9/14 triples que va fer. No es va quedar curt el seu rival Frank Kaminsky, que es va enfilar fins als 33, també amb nou triples. Partit discret de l'ex-Barça Àlex Abrines. El mallorquí, que va entrar a última hora a la llista per les baixes per lesions que hi havia, va jugar 12:38 minuts i tot i errar els tres primers triples que va llançar, va acabar anotant el seu quart llançament. Va acabar amb una sèrie d'1/5 triples. El matx servia per obrir el cap de setmana de l'espectacle NBA, del desitjat All-Star, i no va decebre en un Smoothie King Center de Nova Orleans que va gaudir. No hi va poder ser Joel Embiid, baixa d'última hora per lesió.