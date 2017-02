Cruspits per la realitat

El camí del Barça Lassa en la copa es va acabar ahir al vespre. L'equip anava a Vitòria amb ganes de reivindicar el seu estatus i fer un gir copernicà a la temporada, però es va estampar en les semifinals contra el València, un equip amb cos, pòsit competitiu i fons d'armari suficient per no enfonsar-se en la primera dificultat, tal com havia fet el dia abans l'Unicaja. I, quan el rival el va exigir físicament, va ser ell qui no va poder donar rèplica, orfe d'efectius en la rotació –la baixa de Perperoglou es va afegir a les de Navarro, Doellman i Oleson–, però també de prou joc. La reacció en els darrers minuts va ser més un cop d'orgull que altra cosa, i no va posar mai en risc el triomf dels taronja, que avui intentaran (18.30 h, #0) destronar el Madrid.

Amb l'Eurolliga també ja perduda, els de Bartzokas s'han de centrar a recuperar efectius i intentar construir alguna cosa sòlida per poder aspirar, quan toqui, a l'únic títol que ara li queda, la Lliga Endesa. En cas contrari, cauria un tercer any en blanc.

Encert i defensa

Els primers compassos del partit no auguraven res de bo. Dubljevic es feia lloc a la pintura –Diagne, titular ahir, va deixar el lloc aviat a Tomic– i l'equip abusava del bot, sobretot Rice, i no movia prou la pilota. Quan la va fer circular amb velocitat, va trobar millors situacions i el seu joc va deixar de ser previsible. La presència de Tomic hi va tenir molt a veure en la millora (13-11, 7'). El rival, però, també tenia recursos i Bartzokas va haver de recórrer a Claver en el lloc d'Eriksson per tallar la sagnia de San Emeterio (10 punts sense error en el primer quart). Així i tot, el València mantenia la iniciativa (14-19, 9'). L'equip sustentava tota la seva aportació ofensiva en l'encert de l'arc (5/9 en l'inici de segon quart), però de mica en mica ho va equilibrar i va trobar punts també a prop del cèrcol. A més, va fer entrar en col·lapse l'atac taronja, que, a més de fluïdesa, també havia perdut efectivitat. L'estructura de tres petits al perímetre, obligat per les baixes, li va funcionar a Bartzokas i el seu equip va obrir forat en una fase en la qual van coincidir sobre el parquet Munford, Peno i Koponen (33-22, 16'). Pedro Martínez movia la banqueta, però no endevinava la tecla, si bé la irrupció d'Oriola li va permetre tallar gairebé set minuts sense fer ni un tir de camp. Dues accions de Tomic en el tram final del segon quart –un 2+1 i una cistella després d'un rebot d'atac– van propiciar que els blaugrana encara mantinguessin un coixí considerable en el temps de descans (38-29).

Canvi d'escenari