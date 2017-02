Tres mesos al desert

La copa no ha estat el bàlsam que es pretenia i l'eliminació a semifinals no va fer res més que consolidar el feeling que fa setmanes que transmet l'equip. I no és tan sols la impossibilitat de competir d'igual a igual amb rivals de primer nivell, sinó que també és el llenguatge corporal de tots, de qui a poc a poc el va consumint la impotència i mira a tot arreu, sense trobar respostes. I la temporada i els títols van volant.

A 20 de febrer, l'equip té al davant un panorama inusual, un desert de gairebé tres mesos sense cap compromís de pes, fins que arribi el play-off a mitjans de maig. És cert que l'Eurolliga encara no s'ha acabat –“tenim alguna possibilitat i hi hem de creure”, etzibava el mànager, Rodrigo de la Fuente, dissabte al vespre–, però l'esperança no pot aferrar-se a una qüestió matemàtica. A falta de vuit jornades, l'equip té el vuitè a tres triomfs, una dada tan real com que els de Bartzokas acrediten un 3-10 contra els nou primers classificats. I precisament, cinc dels propers rivals són dels més qualificats. Entre ells, el Madrid i el CSKA.

Sense canvis