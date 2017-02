Marc Gasol, a un pas del triple-doble a l'All-Star

Marc Gasol s'ha convertit en un dels protagonistes de l'All-Star de l'NBA que ha guanyat la conferència Oest per 192-182 en un partit sense defenses i on s'ha quedat a quatre punts del rècord d'anotació de l'edició de l'any passat. El pivot de Sant Boi, que era per tercer cop a un partit de les estrelles després de participar a l'edició d'Orlando (2012) i de Nova York (2015), s'ha quedat a només dues assistències d'aconseguir un triple-doble i ha acabat amb 10 punts, 10 rebots i 8 assistències. Marc Gasol ha tingut molts minuts de joc perquè el jugador amb qui compartia posició, DeMarcus Cousins, ha jugat només dos minuts esperant un possible traspàs a una altra franquícia de l'NBA. Els pivot dels Kings jugarà als Pelicans al costat d'Anthony Davis, qui ha estat escollit l'MVP del partit de les estrelles en acabar en 52 punts superant el registre del mític Will Chamberlain qui n'havia anotat 42 l'any 1962. El matx ha tingut molts focus d'atenció com la relació entre Kevin Durant i Russell Westbrook. Però els dos s'han sumat a la festa sense cap problema. Finalment, l'NBA ha anunciat que l'All-Star del curs vinent serà a Los Angeles.