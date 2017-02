Potser s'estan passant

Aquí no defensa ningú? El partit de les estrelles va tornar a certificar que fa falta un canvi, perquè comença a ser escandalós que la costellada cada vegada vagi a més. La por de lesionar-se i el fet de no haver-hi res en joc va fer que fos un duel descafeïnat. Evidentment, no de punts. El fet que els guanyadors tinguin un premi de 50.000 dòlars i els perdedors, de 25.000, no és prou argument per a un grapat d'estrelles que només tenen com a objectiu intentar divertir-se. Però es diverteix el públic? Una dada curiosa: LeBron James va fer set esmaixades en el segon quart i va superar els 300 punts en els All-Star. L'únic que ho ha fet. A aquest ritme, però, més jugadors ho aconseguiran.

Marc Gasol es va convertir en un dels protagonistes de l'All-Star de l'NBA, que va guanyar la conferència Oest per 192-182 en un partit sense defenses i en què es van quedar a quatre punts del rècord d'anotació de l'edició de l'any passat. El pivot de Sant Boi, que era per tercer cop en el partit de les estrelles, després de participar en l'edició d'Orlando (2012) i de Nova York (2015), es va quedar a només dues assistències d'aconseguir un triple doble i va acabar amb 10 punts, 10 rebots i 8 assistències. Marc Gasol va tenir molts minuts de joc perquè el jugador amb qui compartia posició, Cousins, estava resolent el seu futur i només va jugar dos minuts per evitar una lesió que hauria trencat la seva operació de traspàs.

Davis trenca el rècord