Peña i Herun, la revolució

No havien encadenat en 24 jornades dues victòries seguides i ha estat arribar ells i canviar-li la cara al Barça B. Són Dagoberto Peña i Volodymyr Herun, que van arribar de la Corunya i Logronyo, respectivament. L'aler ha fet dos partits de fantasia amb 11/16 triples i unes mitjanes de 26,5 punts i 30 de valoració. El pivot no es queda curt en tres partits jugats, amb unes mitjanes de dobles figures (17 punts i 10,7 rebots). És cert que els d'Alfred Julbe continuen cuers –cinc victòries i dinou derrotes–, però ja han demostrat en dos partits que la cosa ha canviat. L'equip ha augmentat en 19 punts la seva mitjana ofensiva i han aconseguit sumar dues victòries seguides amb contundència (+16 al Marín i +28 a domicili a Palma). Cal recordar que el Barça B havia encaixat una xifra increïble de catorze derrotes seguides. Els canvis dels veterans han estat decisius.

Dagoberto Peña va signar un contracte d'una temporada amb una altra d'opcional. L'aler és Cotonou i això li podria facilitar el salt a algun equip de l'ACB, i per això no s'ha volgut tancar la porta si ho fa bé. Peña assegura que la seva adaptació al Barça B ha estat meteòrica: “No es pot imaginar ningú la química que hi ha hagut des del primer dia que vaig arribar; som un equip amb majúscules, penso que l'única cosa que ha canviat respecte a quan no hi érem ni jo ni Herun és que s'han alliberat la pressió que hi havia.” Per a la nova estrella blaugrana hi ha un factor clau: “El nostre entrenador és un crac, va parlar amb l'equip i va parlar amb nosaltres, no he hagut de canviar res de la meva forma de jugar a la Corunya i l'únic que faig és ajudar els joves, però el que penso que és determinant és que els rols estan molt definits i tots saben què han de fer.” Dagoberto Peña també diu que està vivint ara mateix en un núvol: “Quan vaig rebre l'oferta no la podia refusar: arribo a un equip on hi ha dos bases d'Eurolliga com Peno i Sada, i a la banqueta un altre com és Lakovic; en el joc interior, un jugador com Trias, que sap passar, i uns joves d'un talent infinit.” Peña hi afegeix que l'equip continuarà creixent més: “He lluitat molt per arribar fins aquí, he jugat a moltes lligues menors i estic molt agraït al Leyma Corunya perquè va ser qui em va donar l'oportunitat d'entrar a Europa.” Dels joves Peña considera una cosa clau: “Són molt bons, amb molt futur, i sobretot saben escoltar i treballar fort, que és el camí cap a l'èxit.”