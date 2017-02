“L'esforç ara ens dona fruits”

[NBA] No soc de donar voltes a les coses que no depenen de mi. Estic molt content d'estar aquí A mi només m'importa guanyar. Si faig molts punts i perdem, no em sento satisfet Quedar fora tan aviat del ‘play-off' és decebedor, però no tot ha anat malament. Tenim dos títols

No té el nom ni el currículum d'altres integrants de l'equip, però Rakim Sanders (Pawtucket, Rhode Island, Estats Units, 8-7-1989) s'ha erigit per mèrits propis en un dels pals de paller de l'EA7 Milà aquest curs. De fet, n'és el màxim anotador en l'Eurolliga (13,7 punts), i amb percentatges excel·lents (55,1% de dos i 43,7% en triples). No és estrany que, tenint en compte que acaba el contracte a final de temporada, el club italià ja l'estigui intentant renovar.

Han guanyat la copa d'Itàlia, el segon títol del curs, rere la supercopa. Estan en el millor moment de la temporada?

No ve només d'aquest cap de setmana. D'un temps ençà, estem jugant bé, més sòlids. Ens hem esforçat a fons en els entrenaments per millorar, sobretot en defensa, i tot aquest treball ens està donant fruits en els partits.

En l'Eurolliga van passar un sotrac molt fort, amb deu derrotes consecutives. Què va passar?

No ho sé, la veritat. L'Eurolliga és una competició molt dura i vam rebre derrotes en finals ajustats, que ens van fer molt de mal. I també hem tingut unes quantes lesions. No et puc dir una raó en concret sobre per què vam entrar en aquella espiral de derrotes, però cal mirar el present. I el que veig ara és un equip competitiu, capaç de plantar cara a tothom. Hem trobat definitivament la bona línia.

Gentile va deixar l'equip fa dos mesos. La seva marxa al Panathinaikòs va ser positiva o negativa per a l'equip?

Ell és un amic i només espero que sigui molt feliç i li vagi tot bé a Atenes. En tot cas, no crec que em correspongui a mi valorar això. La meva feina és simplement jugar.

L'EA7 Milà ha guanyat tres dels últims cinc partits en l'Eurolliga. A què és degut el canvi d'inèrcia?

Aquí no hi ha secrets: treballant fort, amb esforç, una nit rere l'altra. Sense parar. I així ha estat com hem recuperat l'energia i l'esperit d'equip per trencar la mala ratxa. Hem guanyat tres dels últims cinc partits, però els hauríem pogut guanyar tots perfectament. A Madrid [94-89] i a Istanbul [90-86 a la pista de l'Efes], vam fer dos partits esplèndids, molt complets.

És una gran decepció haver quedar fora tan aviat de la lluita pel ‘play-off'?

Lògicament. Esperàvem tenir més victòries i continuar lluitant fins al final. Però tampoc podem estar donant voltes sobre els motius que ens han portat aquí. No tot ha anat malament. A Itàlia, tenim dos títols i ara volem ser primers en la lliga.

Allà són els favorits.

És un objectiu clar des de l'inici de la temporada, però l'Eurolliga no s'ha acabat encara. No podrem entrar entre els vuit millors, però som últims i volem millorar la nostra classificació.

El Barça Lassa està en una situació similar a Europa, molt lluny del ‘play-off'. Què podem esperar del partit d'avui?

Desconec exactament la situació del Barcelona. Sé que han tingut problemes amb les lesions durant la temporada. Però, com qualsevol equip de la competició, estigui o no en forma, té molta qualitat i pot guanyar a qualsevol pista. El nivell aquest any en l'Eurolliga és altíssim. Crec que farem un gran partit i guanyarem, però també estic convençut que ells vindran amb molta motivació.

Al Palau, va acabar amb 27 punts i 10/14 en tirs de camp, la seva màxima anotació en l'Eurolliga. Les baixes al 'backcourt' blaugrana poden ajudar-lo a repetir-ho?

A mi, només m'importa guanyar. Si com en aquell partit faig molt punts i acabem perdent, no em sento satisfet. I, encara que tinguin moltes baixes, segur que sempre hi haurà a la pista jugadors de primer nivell. Sincerament, firmaria ara no anotar i guanyar el partit.

Va coincidir amb Shane Lawal al Sàsser [2014/15, fent el triple italià] i amb Tyrese Rice al Boston College [2007-09]. Hi manté contacte, amb ells?

A tots dos ja els vaig veure al partit de Barcelona. El Shane està passant un moment complicat per la lesió, que no li ha permès jugar aquesta temporada. El conec bé i compartim un munt de grans records. Només espero que, quan reaparegui, ho faci al seu nivell. S'ho mereix. I, quant al Ty, ja fa molt de temps de l'etapa universitària a Boston. Allà es veia que tenia un talent especial i, indiscutiblement, és un dels millors d'Europa.

Després de deixar el Boston College, va anar a la Universitat de Fairfield. El seu tècnic allà, Sydney Johnson [exbase del CB Girona], deia que no se'l valorava prou. Això va impedir-li jugar en l'NBA?

Les coses van com van i no soc de donar voltes a les coses. I menys encara les que no depenen de mi. Estic molt content d'estar jugant en la millor competició fora dels Estats Units. Estic guanyant molts títols, tant col·lectius com individuals [ha estat l'MVP de les últimes dues lligues italianes i de la copa del 2016], i m'ho estic passant fantàsticament.

Pot actuar tant en la posició d'aler com d'aler pivot. En quina se sent més còmode?

Soc un jugador versàtil i puc jugar en ambdues posicions. A Milà, però, he estat jugant més en posicions interiors. Ha estat recentment, després que Gentile se n'anés i Simon s'hagués de perdre alguns partits per lesió, que he començat a jugar més d'aler. Estic al servei de l'equip i m'adapto al que el tècnic em demani.

És la segona temporada a Milà i, a banda d'estar rendint a bon nivell, connecta amb la grada.

És genial. M'encanta estar aquí. Quan militava al Bamberg [2013/14], vaig venir a disputar-hi un partit d'Eurolliga i vaig pensar que aquest seria un lloc ideal per jugar-hi i viure-hi. I el somni s'ha fet realitat. M'encanta tot: el club, la ciutat, els aficionats... Sincerament, no podria ser més feliç.