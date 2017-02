Ricky Rubio no es mou

Després de dies molt intensos de trucades, rumors i negociacions, el futur immediat de Ricky Rubio no viurà cap canvi. Al base català, catalogat com a transferible, se l'havia relacionat amb els Kings, els Cavaliers i els Pistons, però la negociació més ferma era amb els Knicks. Al final, però, no hi va haver acord, sembla que perquè els TWolves aspiraven a rebre un altre jugador a més de Derrick Rose. Minuts més tard de les 9 –hora límit per tancar traspassos–, el tècnic dels TWolves, Tom Thibodeau, va confirmar que no hi hauria cap moviment i que ha de renunciar al retrobament amb Rose, a qui va dirigir durant cinc temporades als Bulls.

Ricky passa un moment dolç, i aquest 2017 està registrant els seus millors números des que va arribar a l'NBA (22 punts, 8 assistències i 8 rebots contra els Orlando Magic, i 17 punts, 11 assistències i 6 rebots contra Chicago). Amb tot, el futur de la franquícia passa per les mans del rookie Kriss Dunn. Ricky té aquesta temporada i dues més de contracte per 34 milions de dòlars. Per aquest motiu, és de preveure que l'estiu vinent torni a estar en el tauler dels traspassos.

D'altra banda, el jugador més rellevant dels que semblava candidat a un traspàs ahir, Paul George, es queda finalment als Pacers, quan el seu futur semblava encaminat als Celtics. Larry Bird no acabava d'estar convençut d'introduir en l'acord la primera selecció del draft que facin els Nets.